Terra Amara Anticipazioni 24 maggio 2024 Puntata Serale: Betul, Abdulkadir e Vahap in fuga!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda stasera, 24 maggio 2024, su Canale 5 rivelano che mentre tutti applaudono la generosità di Zuleyha, Betul, Abdulkadir e Vahap stanno provando a scappare...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 24 maggio 2024, alle 21:20, Zuleyha, dopo i funerali di Hakan, che si sono tenuti a Smirne, torna a casa, e viene contattata dal suo avvocato. Quest'ultimo ha qualcosa d'importante da comunicarle: prima di morire, il marito le ha lasciato un'ingente somma di denaro in eredità. La signora, allora, decide di donare questi soldi alla città di Cukurova, e così i concittadini la ringraziano e lodano per la sua generosità. Intanto, Abdulkadir, Vahap e Betul stanno provando a fuggire in Siria...

Terra Amara Anticipazioni: Betul uccide Hakan!

Betul, accecata dall'odio che nutre nei confronti di Zuleyha, ed impaziente di vederla soccombere una volta per tutte, ha deciso d'impugnare la pistola e raggiungerla in tutta fretta. Quando la mora se l'è ritrovata davanti, ha gridato il suo nome per farla voltare; una volta ritrovatesi faccia a faccia, Betul ha sparato. Proprio in quel momento, è sopraggiunto Hakan, il quale si è frapposto tra le due per fare da scudo umano alla sua amata. Poco dopo, il Gumusoglu è deceduto in ospedale, mentre l'Altun piangeva disperata...

Terra Amara Anticipazioni: Tutti lodano Zuleyha!

Distrutta dal dolore, la signora si è diretta a Smirne, portando con sé la salma del marito, poiché lì hanno avuto luogo i suoi funerali. Al termine della celebrazione, Zuleyha è tornata a casa e, poco dopo, è stata contattata dal suo avvocato, che aveva un'importante comunicazione da darle: prima di morire, Hakan le ha lasciato un'ingente somma di denaro in eredità. L'Altun, però, non ha la minima intenzione di tenersi questi soldi, e così fa una donazione alla città di Cukurova. I concittadini, colpiti dalla sua grande generosità, la ringraziano e la lodano...

Betul, Abdulkadir e Vahap in fuga, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 maggio 2024

Abdulkadir era stato arrestato per l'omicidio di Fekeli, ma, grazie all'intervento del suo socio - ormai defunto - e a Vahap, è riuscito ad evadere. I due si sono nascosti a lungo, aspettando il momento giusto per lasciare la città, e a quanto pare questo momento è arrivato. Abdulkadir e Vahap, tuttavia, non sono soli: con loro c'è Betul, la quale, come i fratelli, deve darsela a gambe levate, se non vuole pagare le conseguenze delle sue azioni criminose. I tre, travestiti per non farsi riconoscere, si stanno dirigendo in Siria; alla fine riusciranno a scamparla?

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.