Terra Amara Anticipazioni 31 gennaio 2023: Saniye mette Gaffur alle strette con una strana richiesta...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 31 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye vuole che Gaffur faccia per lei una cosa piuttosto insolita...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 gennaio 2023, alle 14.10, Gaffur è determinato a riconquistare la fiducia di Saniye, e coglie l'occasione del matrimonio del figlio di un capo-villaggio di Cukurova per provarci. La cuoca, però, pretende che lui giuri sul libro sacro di non aver avuto una relazione extraconiugale con Seher...

Terra Amara Anticipazioni: Seher seduce Gaffur...

Seher, con le sue intense occhiate e le sue immancabili premure, è riuscita a far capitolare Gaffur. L'inserviente ha provato instancabilmente a sedurlo, e, alla fine, il capomastro ha ceduto. Tra i due è così iniziata una relazione extraconiugale, che si sono impegnati anima e corpo a tenere segreta: se Saniye li avesse beccati, sarebbe finita molto male per entrambi!

Terra Amara Anticipazioni: Saniye va su tutte le furie!

La cuoca ha ben presto cominciato a sospettare che tra Gaffur e Seher ci fosse del tenero, dubbio che si è fatto ancora più forte nel momento in cui li ha sorpresi da soli, appartati, a ridere di gusto. Trovandosi davanti a questa scena, Saniye si è prima scagliata contro la domestica, e poi ha minacciato il fratello di Gulten. Gaffur, però, non ha imparato la lezione, ed ha continuato a frequentare la sua amante di nascosto... fino a quando Fadik ha rivelato alla moglie di averlo visto nel granaio con Seher.

Gaffur prova a riconquistare Saniye, nelle Anticipazioni del 31 gennaio 2023 di Terra Amara

Saniye non ha alcuna pietà per il marito, convinta che sia un fedifrago. Gaffur, però, temendo di poter perdere l'adorata consorte a causa di una sbandata, sta cercando il modo per riconquistare la sua fiducia. L'uomo intravede un'opportunità nel matrimonio del figlio di uno dei capi-villaggio di Cukurova, e la coglie al volo. Nel corso dell'evento, però, Saniye sorprende Gaffur con un'insolita richiesta: vuole che giuri sul libro sacro di non averla mai tradita con la cameriera...

