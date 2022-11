Terra Amara Anticipazioni 30 novembre 2022: Sermin con le spalle al muro...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 30 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Sermin, ormai sul lastrico, deve prendere una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 novembre 2022, alle 14.10, Sermin è chiamata a fare una scelta importante. Demir le ha appena fatto una proposta d'acquisto per casa sua, ma la bionda non se l'è sentita di accettare. Intanto, Sabahattin, sapendo che Sermin è in grande difficoltà economica, le offre il doppio. Che cosa deciderà di fare a questo punto la donna?

Terra Amara Anticipazioni: Sabahattin intende divorziare da Sermin!

Che cosa ne sarà di Sermin e Sabahattin? Quest'ultimo è sempre stato piuttosto determinato a divorziare da lei, non sopportando più i suoi modi di fare, né tantomeno il pensiero che gli sia stata infedele. Sermin, infatti, lo ha tradito con Veli, il disonesto cugino di Zuleyha che è ormai passato a miglior vita. Per tale ragione, Sabahattin si è messo in contatto con un'avvocatessa che potesse aiutarlo a raggiungere il suo scopo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir minaccia Sabahattin...

Il medico sarebbe riuscito a dire addio per sempre all'odiata moglie, se non fosse stato per l'intromissione di Demir. Il signore di Cukurova è entrato a gamba tesa nella vita di Sabahattin, prima suggerendogli di desistere e poi minacciandolo che avrebbe tagliato i fondi alla figlia, Betul, se non lo avesse fatto. Lo Yaman deve preservare l'onore di tutti i membri della sua famiglia, e, quindi, non può permettere che Sermin, sua cugina, venga abbandonata dal proprio consorte.

Sermin con l'acqua alla gola, nelle Anticipazioni del 30 novembre 2022 di Terra Amara

Sabahattin ha dovuto cedere al ricatto del marito di Zuleyha, per amore di sua figlia. Resterà al fianco di Sermin, affinché Demir continui a pagare gli studi di Betul. Tuttavia, ciò non significa che il dottore abbia intenzione di tornare a vivere sotto lo stesso tetto della bionda: infatti, benché Sermin gli abbia chiesto di rincasare, per mettere a tacere le voci sul loro matrimonio fallito, Sabahattin si è rifiutato. La nipote di Hukar è rimasta sola, e sta cadendo in disgrazia. Il cugino, allora, le fa un'offerta per acquistare la sua abitazione, ma Sermin, pur avendo dei grandi problemi economici, la respinge. La domanda è: la donna respingerà anche la proposta del marito, che, conscio che sia sul lastrico, le ha appena offerto il doppio per quella che un tempo era casa loro?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.