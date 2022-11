Terra Amara Anticipazioni 26 novembre 2022, Yilmaz sta con Mujgan: Zuleyha e Gulten pazze di gelosia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 26 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz esce con Mujgan, e Zuleyha e Gulten non la prendono bene. Sabahattin, invece, sotto ricatto rinuncia all'idea del divorzio. Nel frattempo, Gaffur fa una scoperta che lo lascia di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 novembre 2022, alle 14.10, Zuleyha vede Yilmaz con Mujgan, ed accusa un malore. Demir se ne accorge e va su tutte le furie. Intanto, l'ex meccanico e Cengaver hanno un duro scontro. Gulten, invece, dimostra di essere gelosa dell'Akkaya tanto quanto la sua signora. Nel frattempo,Sabahattin capisce di non poter divorziare da Sermin, però questo non vuol dire che sia intenzionato a rincasare da lei. Per finire, Gaffur, mentre sta eseguendo un ordine di Hunkar, fa una scoperta curiosa...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si sente male a causa della gelosia!

Yilmaz ha avuto un duro faccia a faccia con Zuleyha, al cui termine entrambi hanno stabilito che fosse giunto il momento di mettere per sempre un punto alla loro storia d'amore. Così, il giovane si è sentito libero d'invitare Mujgan, per la quale ha iniziato a provare qualcosa, ad andare a cena fuori. Al ristorante da loro scelto, tuttavia, ci sono anche l'ex fidanzata e Demir. Non appena vede l'Akkaya in compagnia di Mujgan, la Altun accusa un malore, e chiede al marito di accompagnarla a casa. Mentre i due rientrano e discutono, perché lo Yaman sostiene che la moglie sia ancora innamorata dell'imprenditore, Cengaver, ebbro, prende di petto Yilmaz. Quest'ultimo, spazientito, colpisce l'ubriaco. Una volta rimasti soli, Cengo confessa a Nihal, la consorte, che, in passato, l'Akkaya e Zuleyha hanno avuto una relazione amorosa...

Gulten gelosa di Yilmaz, nelle Anticipazioni del 26 novembre 2022 di Terra Amara

Per farsi perdonare della terribile serata che le ha fatto vivere, l'ex meccanico invita nuovamente la dottoressa ad uscire, stavolta per pranzo. Anche stavolta, però, l'ex sarta è presente. Nihal, vedendo la reazione della Altun, si rende conto che il coniuge non le aveva mentito. Intanto, Gulten viene a sapere dell'interesse che Yilmaz ha cominciato a nutrire per Mujgan, e non la prende affatto bene. Sotto shock, la cameriera incontra l'amato di nascosto. L'Akkaya le spezza di nuovo il cuore, ribadendole di vederla soltanto come una sorella...

Terra Amara Anticipazioni: Sabahattin non può lasciare Sermin...

Sabahattin non ha scelta: non può divorziare da Sermin. Demir non glielo permette, perché ne andrebbe dell'onore della sua famiglia, essendo Sermin sua cugina. Il medico, benché fosse piuttosto determinato, è stato ricattato dal signore di Cukurova, che lo ha minacciato di tagliare i fondi a sua figlia, Betul. Sermin, invece, irritata delle voci che stanno circolando circa il suo matrimonio fallito, chiede a Sabahattin di tornare a vivere a casa loro, però lui rifiuta. Nel frattempo, Gaffur sta eseguendo l’ordine di Hunkar: si è messo a cercare l'unico testimone ancora in vita tra quelli che inchiodarono Fekeli per l’omicidio di Adnan, Ali Riza Citci. Ma il capomastro sorprende Sait intento ad uscire dal negozio di proprietà del testimone, e gli vengono dei sospetti...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.