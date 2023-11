Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 3 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Fikret fa una confessione a Fekeli, Demir scopre che cosa sta accadendo con Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 novembre 2023, alle 14.10, Fikret confessa a Fekeli di aver incontrato Zuleyha il giorno in cui è scomparsa. Dopo che lei lo ha visto nei pressi dell'azienda Hunkar Yaman, hanno avuto un confronto; tuttavia, il giovane assicura di non avere niente a che fare con ciò che potrebbe esserle successo. Intanto, Sevda riesce finalmente a mettersi in contatto con Demir per aggiornarlo sugli ultimi avvenimenti. Quest'ultimo, sconcertato, si mette subito in viaggio per rientrare il prima possibile a Cukurova...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ancora dispersa...

Le ricerche di Zuleyha proseguono. Quando Sevda e Saniye gli hanno riferito della strana sparizione della giovane, Fekeli ha preso immediatamente in mano la situazione, organizzando delle squadre di ricerca. Purtroppo, però, l'imprenditore ha fatto un buco nell'acqua: non è riuscito a trovarla. L'Altun, infatti, continua a risultare dispersa. Nessuno lo sa, a parte il suo aggressore, ma la ragazza si trova in un bosco, da sola e dolorante, poiché una trappola in cui ha accidentalmente messo il piede le blocca la gamba, facendole male ed impedendole di muoversi.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret fa una confessione a Fekeli...

Non appena ha appreso della scomparsa di Zuleyha, Fekeli ha cominciato a sospettare di Fikret. L'uomo sa che quest'ultimo è impegnato in una personale battaglia odio, ossia la sua vendetta contro gli Yaman, e teme che, seppur involontariamente, possa aver messo in mezzo anche la poverina. Allora, Fekeli lo prende di petto, e Fikret confessa. Il nipote ammette di aver parlato con l'Altun l'ultimo giorno in cui è stata vista; lei lo ha sorpreso nei pressi dell'azienda di famiglia nel cuore della notte, e lo ha seguito per avere un chiarimento. Tuttavia, Fikret assicura allo zio di non aver niente a che fare con la sua sparizione.

Demir viene informato su Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 3 novembre 2023

Sermin ha confidato a Sevda di aver scoperto che Demir ha mentito in merito al suo viaggio d'affari ad Ankara. La bionda ha quindi aggiunto che non ha alcun dubbio: se il cugino ha sentito il bisogno di raccontare una bugia di questo genere, non può che essere perché bisognoso di nascondere una scabrosa verità. Sermin è convinta che lo Yaman abbia un'altra donna. La cantante, avendo già beccato il giovane ed Umit a lanciarsi sguardi inequivocabili, sa che la donna non si sbaglia. Irritata al pensiero che Demir si stia divertendo in compagnia dell'amante mentre a Zuleyha potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto, insiste nel chiamarlo, e alla fine ce la fa. Il ragazzo, aggiornato da Sevda, si mette subito in viaggio verso Cukurova.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.