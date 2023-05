Terra Amara Anticipazioni 3 maggio 2023: Gaffur confessa tutta la verità. Saniye è sconvolta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 3 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur ha una sconcertante confessione da fare. Zuleyha e Demir, invece, continuano a litigare per i loro figli. Nel frattempo, Hunkar sta per venire a sapere qualcosa di allarmante...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 maggio, alle 14.10, Gaffur confessa prima a Saniye e poi ad Hunkar di dover restituire dei soldi ad Hatip. Per aiutarlo, la signora versa sul conto dell'imprenditore 10.000 lire, non sapendo che il debito del suo servitore ammonti in realtà a 100.000 lire. Intanto, Zuleyha accusa Demir di preferire Leyla ad Adnan, mentre lui accusa lei dell'esatto opposto. Berika, invece, informa Hunkar: Behice si è candidata per diventare il nuovo presidente dell'associazione...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur vuota il sacco!

Gaffur costudisce uno scabroso segreto, e sta per vuotare il sacco. Con la coda tra le gambe, l'uomo confessa a sua moglie di dover restituire un'ingente somma di denaro ad Hatip, con il quale c'è ben poco da scherzare. Saniye, oltre ad essere delusa ed arrabbiata, perché stanca della propensione di Gaffur a cacciarsi nei guai che poi lei stessa deve provare a risolvere, è molto preoccupata. Pertanto, entra in gioco Hunkar. Il fratello di Gulten confida anche a quest'ultima di aver accettato un prestito di Hatip per pagare un debito di gioco; Hunkar, in nome dell'affetto e della stima che nutre nei confronti di Saniye, decide di aiutare Gaffur versando sul conto dello spietato imprenditore 10.000 lire... non sapendo che, in realtà, il debito contratto ammonta a 100.000 lire.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Demir si accusano a vicenda!

Da quando è nata Leyla, i rapporti tra Demir e Zuleyha si sono fatti ancora più tesi. La giovane ha causalmente origliato una conversazione ambigua tra il marito e la madre; le parole dello Yaman, a parer suo, sono una conferma ai suoi sospetti: lui ha una preferenza per la secondogenita, che è la legittima erede. La Altun lo accusa apertamente, e l'imprenditore, sentendosi offeso perché ingiustamente incolpato, nega e contrattacca. Demir le dice che, dal suo punto di vista, è proprio lei a fare delle distinzioni tra i loro due figlioletti, preferendo quello che le ha dato Yilmaz.

Behice pronta a battere Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 3 maggio 2023

Berika ha fatto un'importante annuncio: sta per lasciare la guida dell'associazione, e dunque qualcuno dovrà prendere il suo posto. Fusun, allora, ha colto la palla al balzo per indirizzare l'attenzione delle altre verso Behice, che ha sogghignato. Quest'ultima, determinata a distruggere Hunkar, è impaziente di soffiarle la prestigiosa carica da sotto il naso, tanto che si candida per diventare il nuovo presidente. Berika, per correttezza, va ad informare la sua vecchia amica della novità. Come prenderà Hunkar questa notizia?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.