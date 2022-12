Terra Amara Anticipazioni 2 dicembre 2022: Sait è stato ucciso, e Demir viene arrestato!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 2 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir viene portato via in manette, accusato di avere le mani sporche del sangue di Sait...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 dicembre 2022, alle 14.10, Zuleyha, stanca della sua presenza, fa cacciare Gulten dalla tenuta. Intanto, Sait viene trovato morto ammazzato. Chi è stato? Per Fekeli il colpevole è Demir, e così si affretta a raggiungerlo per affrontarlo a brutto muso. Nel frattempo, però, il ragazzo viene arrestato, e poi interrogato per sospetto concorso in omicidio...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa cacciare Gulten!

Zuleyha è folle di gelosia. La giovane mal sopporta che il suo Yilmaz non sia più "suo": ormai l'ex fidanzato è il promesso sposo della dottoressa Mujgan. Punzecchiata a tal proposito da Gulten, con la quale la Altun è già furiosa - per non aver consegnato all'Akkaya le sue lettere quando lui era dietro le sbarre -, arriva a prendere una drastica decisione. L'ex sarta si rivolge ad Hunkar e le propone di mandare via dalla tenuta Gulten!

Terra Amara Anticipazioni: Sait viene ucciso!

Sait è per Fekeli ed il suo figlioccio una vera e propria risorsa. L'uomo, infatti, finge di essere al servizio di Hunkar e Demir, ma soltanto per poter passare delle preziose informazioni a padrino e Yilmaz. Quest'ultimo, ad esempio, è stato avvisato proprio da Sait del fatto che il signore di Cukurova era determinato a segare tutte le piante del suo aranceto. Peccato però che il loro informatore in incognito non potrà più essere utile né a Fekeli né tantomeno all'Akkaya: qualcuno lo ha ucciso! Il primo è furibondo, e giura vendetta.

Demir viene arrestato, nelle Anticipazioni del 2 dicembre 2022 di Terra Amara

Fekeli non ha tempo per piangere per la morte di Sait, dato che, certo che si tratti di un brutale omicidio, deve prima fare i conti con la sua rabbia. L'ex galeotto sa chi potrebbe essere ad avere le mani sporche di sangue, e quindi si dirige in fretta e furia alla tenuta. Fekeli, però, non fa in tempo a prendere di petto lo Yaman, perché degli agenti lo stanno già portando via, in manette! Il ragazzo, dopo l'arresto, viene interrogato per sospetto concorso in omicidio...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.