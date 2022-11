Terra Amara Anticipazioni 25 novembre 2022: Tra Zuleyha e Yilmaz è finita per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 25 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz ha capito di provare qualcosa per Mujgan, ma prima deve parlare con Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 novembre 2022, alle 14.10, Yilmaz nutre un sentimento per Mujgan. Fekeli, però, gli consiglia di avere prima un confronto con Zuleyha, per capire se la ama ancora oppure se è finalmente pronto a voltare pagina. Durante la loro conversazione, gli ex fidanzati mettono un punto definitivo alla loro storia d'amore...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan arriva a Cukurova...

Da quando ha messo piede a Cukurova, la dottoressa Mujgan non fa che dedicarsi anima e corpo al suo mestiere. La pediatra, infatti, si è sin da subito prodigata per distribuire il vaccino contro la poliomielite per i bambini delle baracche, ed ha già salvato la vita al piccolo Adnan. Inoltre, Mujgan ha accettato l'incarico affidatole da Yilmaz, il quale aveva bisogno che un medico visitasse i suoi dipendenti e le loro famiglie...

Yilmaz prova qualcosa per Mujgan, nelle Anticipazioni del 25 novembre 2022 di Terra Amara

E così, l'ex meccanico ha fatto la conoscenza di Mujgan. L'Akkaya non è indifferente al fascino della dottoressa, che, oltre ad essere bella, ha anche una intelligenza ed una moralità piuttosto spiccate. Il giovane si è reso conto di provare qualcosa per Mujgan! Fekeli, però, gli consiglia di non compiere gesti affrettati: prima di agire, dovrebbe pensare, e domandarsi se il suo cuore sia davvero libero...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz si dicono addio...

Determinato a seguire il suggerimento del padrino, Yilmaz capisce di doversi confrontare con Zuleyha. I due ex amanti s'incontrano, e danno vita ad un dialogo fatto di detti e - molti - non detti. Lei, d'altra parte, ha appena stabilito che resterà al fianco di Demir, il quale ha rischiato la vita per salvare quella del piccolo Adnan. Pertanto, il ragazzo e la Altun non possono far altro che dirsi addio per sempre...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.