Terra Amara Anticipazioni 17 maggio 2024 Puntata Serale: Betul uccide Hakan!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda stasera, 17 maggio 2024, su Canale 5 rivelano che Betul spara a Zuleyha, ma ammazza Hakan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 17 maggio 2024, alle 21:20, Betul e Sermin sono rimaste di nuovo senza un tetto sopra la testa, e di nuovo per colpa di Zuleyha. Le due, allora, meditano vendetta contro di lei. Accecata dalla rabbia, Betul raggiunge l'Altun con una pistola, determinata ad ucciderla. Quando spara, però, Hakan si mette in mezzo per fare da scudo umano all'amata. Poco dopo, l'uomo muore in ospedale. Zuleyha, distrutta dal dolore, si dirige a Smirne con la salma, perché lì avrà luogo la celebrazione del funerale. Dopodiché, la signora viene a sapere dall'avvocato che il Gumusoglu le ha lasciato una cospicua eredità. L'Altun dona questa ingente cifra alla città di Cukurova...

Terra Amara Anticipazioni: Betul e Sermin furiose!

Betul era convinta di essere diventata una ricca vedova: era entrata a conoscenza della morte di Colak. Così, lei e Sermin sono tornate e Cukurova in fretta e furia per insediarsi nella villa del "marito" defunto. Tuttavia, ben presto ha appreso che, invece, non soltanto Colak l'aveva sposata per finta, ma quest'ultimo era ancora vivo e vegeto: faceva tutto parte di un piano finemente architettato da Zuleyha per farla uscire allo scoperto. Allora, Betul e la madre si sono ritrovare di nuovo senza un tetto sopra le testa. Furibonde, si preparano a vendicarsi della principale responsabile della loro triste condizione: l'Altun.

Terra Amara Anticipazioni: Betul spara a Zuleyha, ma...

La mora, furente, non ha intenzione di continuare ad aspettare per portare a compimento il suo piano di vendetta contro l'acerrima nemica. Accecata dalla rabbia, Betul impugna la pistola e raggiunge Zuleyha; grida il suo nome affinché si volti e, non appena quest'ultima si gira verso di lei, Betul spara. In questo preciso istante, Hakan si frappone tra loro per fare da scudo umano all'Altun.

La morte di Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 maggio 2024

L'ex sarta è in ospedale insieme al marito, che si è preso una pallottola al posto suo. Purtroppo, il Gumusoglu muore poco dopo il suo ricovero. La sua morte getta nello sconforto più totale Zuleyha, che aveva dovuto dire addio già ad altri due amati prima, Yilmaz e Demir. La vedova inconsolabile si dirige a Smirne, portando con sé la salma del consorte: sarà lì che avrà luogo la celebrazione del funerale di Hakan. Secondariamente, l'Altun viene informata dal suo avvocato del fatto che il coniuge le ha lasciato una cifra importante in eredità. La signora dona l'ingente patrimonio ereditato alla città di Cukurova...

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.