Terra Amara Anticipazioni 22 marzo 2024 Puntata Serale: Kerem Alì in grave pericolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda oggi, 22 marzo 2024, su Canale 5 rivelano che il piccolo Kerem Alì viene rapito!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda oggi, 22 marzo 2024, alle 21:20, il presunto zio del piccolo Kerem Alì, Mujdat, si è presentato a Cukurova appositamente per ricattare Fikret. Pretende che gli consegni dieci milioni di lire turche, altrimenti farà valere i suoi diritti sul bambino e se lo porterà via con sé. Intanto, Zuleyha, alla quale resta un solo giorno per risanare il debito con il Fisco, decide di prestare al rosso la cifra di cui necessita. In seguito, l'Altun chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per racimolare una somma con un cui estinguere il debito. Tuttavia, quando arriva alla tenuta l'ufficiale giudiziario, i due non sono ancora tornati con i soldi. Betul, invece, per spingere Colak a sposarla, abbandona la sua casa dicendogli di essere stanca di sentire in giro che lei è la sua amante. Le cose, però, non vanno come la giovane aveva programmato. Dopodiché, Villa Yaman viene pignorata, e nel frattempo Hakan fa arrestare il presunto fratello della defunta Mujgan: Mujdat, in realtà, è un truffatore che, una volta intascatosi il denaro, ha persino rapito Kerem Alì per richiederne altro. Per finire, la signor è preoccupata per Gaffur e Selament, così decide di mettersi sulle loro tracce con Rasit ed Ibo. Loro tre scoprono che i due sono stati prima derubati e poi rinchiusi nel bagagliaio dell'automobile...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret e Zuleyha nei guai!

Quando Fikret è giunto al cotonificio, si è ritrovato davanti Mujdat, il quale si è presentato come il fratello della defunta Mujgan. Mujdat, senza girarci troppo intorno, gli ha fatto sapere di averlo raggiunto poiché intenzionato a far valere i suoi diritti sul piccolo Kerem Alì, a meno che lui non avesse voluto sborsare un'ingente somma di denaro. L'uomo gli ha chiesto bene dieci milioni di lire turche per non potersi via il bambino. Zuleyha, che ha soltanto un giorno per risanare il debito che ha con il Fisco e quindi per non perdere Villa Yaman, decide di prestare a Fikret la cifra di cui ha bisogno. In seguito, la signora chiede a Gaffur e Selamet di andare a vendere i suoi gioielli: con il ricavato estinguerà il suddetto debito. Tuttavia, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario alla tenuta, i due nono sono ancora tornati... Si mette molto male.

Terra Amara Anticipazioni: Betul fallisce!

Betul ha un solo obiettivo, ossia diventare la signora più ricca e potente di Cukurova. Ed è proprio per questo motivo che ha accettato di andare a vivere con Colak: spera che l'uomo lo sposerà, così un giorno erediterà il suo immenso patrimonio. Per dare un'accelerata al suo piano, la figlia di Sermin prova a mettere in atto una strategia. Betul fa sapere a Colak di aver deciso di andare via poiché stanca di continuare ad essere additata come la sua amante. Le cose, però, non andranno a finire esattamente come la giovane aveva programmato...

Villa Yaman pignorata e Kerem Alì rapito, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 marzo 2024

Il tempo è scaduto: Villa Yaman viene pignorata. L'Altun è sotto shock. Intanto, Hakan scopre che Mujdat non è chi ha detto di essere. Infatti, quest'ultimo non è il fratello della defunta Mujgan, dunque non è neanche lo zio carnale di Kerem Alì; si tratta invece di un delinquente, che, dopo essersi intascato dieci milioni di lire turche, è persino arrivato a rapire il bimbo per richiedere altri soldi. Grazie al Gumusoglu, stanato il truffatore, Kerem Alì è sano e salvo. Nel mentre, l'ex sarta continua domandarsi che fine abbiano fatto Gaffur e Selamet. Preoccupata per entrambi, Zuleyha chiede a Rasit ed Ibo di aiutarla a cercarli. I due vengono ritrovati all'interno del bagagliaio di un'automobile: a quanto pare, sono stati prima derubati e poi rinchiusi!

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì alle 21:20.