Terra Amara Anticipazioni 15 marzo 2024 Puntata Serale: Hakan muore per mano di Zuleyha?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda oggi, 15 marzo 2024, su Canale 5 rivelano che Zuleyha spara ad Hakan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda oggi, 15 marzo 2024, alle 21:20, Zuleyha vuole che Hakan le ceda le quote della Yaman Holding e che se ne vada per sempre da Cukurova. Lui però si rifiuta, e così la signora, in collera, gli spara. Il pronto intervento di Fikret evita il peggio. Intanto, Betul si rende conto che Colak la pedina. La giovane trova riparo presso Abdulkadir, al quale confida di non avere intenzione di lasciare l'uomo: punta alla sua eredità. Fikret, invece, becca Vahap fuori da Villa Yaman . Furioso, il rosso va da Hakan per chiedergli di porre rimedio alla situazione, altrimenti la sua vendetta contro il delinquente sarà spietata. In un secondo momento, si presenta alla tenuta un ufficiale giudiziario: deve pignorarla a causa di un debito. Zuleyha è sotto shock, perché è sicura di non aver mai ricevuto avvisi di pagamento. Nel frattempo, Betul confessa a Colak che è stata lei a boicottare l’arrivo di questi avvisi: vuole che la villa venga messa all’asta e che sia lui a comprarla. Fikret, però, ha il sospetto che ci sia il suo zampino. Per finire, quest’ultimo giunge al cotonificio e trova ad attenderlo il fratello di Mujgan: vuole dieci milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha spara ad Hakan!

Zuleyha non vuole avere più niente a che fare con Hakan. Da quando è venuta a sapere che l'amato le ha sempre mentito circa la sua identità, presentandosi con il nome di fantasia Mehmet Kara, e non potrebbe essere più adirata. Per tale ragione, ha deciso di eliminarlo definitivamente dalla sua vita, sentimentale e professionale. Infatti, gli ha chiesto di cedergli le sue quote della Yaman Holding, ma anche di lasciare per sempre Cukurova. Il Gumusoglu, però, oppone resistenza, facendo arrabbiare la signora ancora di più. In preda ad un attacco d'ira, l'Altun estrae la pistola e spara per colpirlo. Soltanto il pronto intervento di Fikret evita il peggio!

Terra Amara Anticipazioni: Betul spezza il cuore ad Abdulkadir!

Betul, che ha mentito a Colak per trascorrere dei giorni lontano da Cukurova in compagnia di Abdulkadir, sta per fare un'agghiacciante scoperta. La figlia di Sermin si rende conto che il signore la pedina. Betul trova riparo presso il braccio destro di Hakan. Inoltre, la ragazza ha qualcosa da confessare ad Abdulkadir: ha cambiato idea, non lascerà Colak poiché mira alla sua ingente eredità. Intanto, Fikret incontra fuori dalla tenuta Vahap, e decide di dire tutto all'imprenditore. Il rosso parla con il Gumusoglu per chiedergli di costringere il delinquente a stare al suo posto; in caso contrario, la sua vendetta contro Vahap sarà spietata.

Zuleyha e Fikret sotto shock, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 marzo 2024

Si presenta a Villa Yaman un ufficiale giudiziario: deve pignorare la tenuta a causa di un enorme debito. Zuleyha è sotto shock, anche perché è piuttosto sicura di non aver mai ricevuto avvisi di pagamento. Intanto, Betul confessa a Colak di aver boicottato l'arrivo di questi avvisi poiché il suo obiettivo è che la villa venga messa all'asta e che sia proprio lui a comprarla. Nel frattempo, Fikret ha il forte sospetto che sia proprio lo zampino della giovane. Tuttavia, il nipote di Lutfiye ha altro per la testa. Tornando al cotonificio, Fikret s'imbatte nel fratello della defunta Mujgan, che lo ha appositamente raggiunto per ricattarlo: se non gli consegnerà dieci milioni, si porterà via il piccolo Kerem Alì...

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì alle 21:20.