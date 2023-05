Terra Amara Anticipazioni 19 maggio 2023: Demir è un assassino!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 19 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che qualcuno accusa Demir di avere la mani sporche di sangue...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 maggio, alle 14.10, Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz, facendogli arrivare degli ordini per svariati impianti d'irrigazione che poi fa annullare. Intanto, Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir di essere l'assassino di suo cugino Ercument. L'imprenditore, allora, minaccia di rivelare il nome del vero colpevole, Yilmaz, nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Finora, ha tenuto la bocca chiusa soltanto per non infangare il buon nome della sua famiglia, facendo sapere che il cugino fosse uno stupratore!

Terra Amara Anticipazioni: Demir colpisce e affonda Yilmaz!

Nell'ultimo periodo, Demir ha incassato numerosi colpi. Yilmaz, determinato ad annientarlo, ha trovato diversi escamotage per impoverirlo. Il signore di Cukurova ha capito che è giunto il momento di vendicarsi, restituendo all'acerrimo nemico almeno uno di tutti quei colpi ricevuti. Lo Yaman provoca un enorme danno economico all'Akkaya, facendogli arrivare degli ordini per svariati impianti d'irrigazione che poi fa annullare. Come la prenderà l'ex meccanico? Com'è facilmente prevedibile, non tanto bene...

Terra Amara Anticipazioni: Julide riceve una lettera anonima inquietante...

Julide è concentrata sul caso dell'omicidio di Cengaver. Il procuratore è convinta di aver messo l'assassino dietro le sbarre, ossia Eyup. In realtà, quest'ultimo è stato pagato da Hatip, il vero colpevole, per addossarsi la colpa dell'efferato delitto. E mentre accade tutto ciò alle sue spalle senza che se ne accorga, Julide riceve una lettera anonima dal contenuto a dir poco inquietante...

Demir accusato di omicidio, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 maggio 2023

Nella missiva anonima che ha ricevuto il procuratore c'è scritto che Demir ha le mani sporche del sangue di Ercument. Quando l'imprenditore entra a conoscenza di questa infamante illazione, ovviamente, va su tutte le furie. Lo Yaman, infatti, non soltanto sa di essere innocente, ma sa anche chi è l'assassino di suo cugino: Yilmaz! Il nipote di Azize lo ha sempre saputo, però non lo ha mai potuto rivelare ad anima viva perché ne sarebbe andato del buon nome della sua famiglia. Dopotutto, l'ex fidanzato di Zuleyha uccise Ercument perché quest'ultimo violentò Gulten. Se si fosse scoperto che Ercument era uno stuprato, sarebbe scoppiato uno scandalo. Tuttavia, Demir minaccia di parlare, nel caso in cui le cose dovessero mettersi davvero male per lui...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.