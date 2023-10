Terra Amara Anticipazioni 1° novembre 2023: Sermin scopre che Demir ha un'amante!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 1° novembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha scompare, Sermin comincia a sospettare che Demir nasconda qualcosa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° novembre 2023, alle 14.10, Zuleyha nota Fikret nei pressi dell'azienda Hunkar Yaman. Quest'ultimo vi si era intrufolato convinto di poter rubare un quadro indisturbatamente. L'ex sarta lo segue con l'automobile, in cerca di risposte. Dopo il loro faccia a faccia, però, l'Altun viene aggredita. La giovane tenta di raggiungere il proprio veicolo, ma mette il piede in una trappola che le impedisce di muoversi. Sevda, Saniye e Sermin, allarmate per il mancato rientro a casa di Zuleyha, cercano di contattare Demir; così, l'ultima scopre che il cugino ha mentito circa il suo viaggio ad Ankara...

Terra Amara Anticipazioni: Demir vuole divorziare da Zuleyha...

Demir e Umit stanno trascorrendo un romantico finesettimana lontani da tutto e tutti. L'imprenditore, inoltre, ha deciso di sbilanciarsi, facendo una promessa all'amante. Dato che la Kahraman gli ha fatto sapere di non essere intenzionata a ricoprire il ruolo dell'altra donna per sempre, lo Yaman le ha assicurato che le cose presto cambieranno. D'altra parte, Zuleyha non lo ha mai amato, poiché il suo cuore è sempre e solo appartenuto a Yilmaz; dunque, benché la moglie continuerà a vivere nella tenuta, dove ormai è l'erede di Hunkar e dove sta crescendo i loro figlioletti, lui le chiederà il divorzio. Una volta detto addio all'Altun, Demir sarà libero di ricominciare da capo, e altrove, insieme a lei.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha segue Fikret...

Mentre il marito sta progettando il proprio futuro insieme a Umit, l'ex sarta, all'oscuro di tutto ciò, sta per vivere una terribile esperienza. Fikret, determinato a rubare un quadro, si sta intrufolando nell'azienda degli Yaman. Il giovane è convinto che non vi sia nessuno, ma si sbaglia: c'è proprio Zuleyha, la quale si è trattenuta a lavoro per sbrigare delle pratiche. L'Altun quindi nota la presenza di Fikret e decide di seguirlo per interrogarlo...

Sermin sa che Demir nasconde qualcosa, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° novembre 2023

Una volta raggiunto il nipote di Fekeli, la nuova signora della villa lo prende di petto: vuole sapere che cosa ci facesse nel cuore della notte nei pressi dell'azienda di famiglia. Fikret, però, non può di certo risponderle sinceramente. E dopo che il ragazzo avrà risposto in modo vago alle domande di Zuleyha, quest'ultima verrà assalita. Nel tentativo di tornare alla propria automobile, l'Altun finisce con il piede in una trappola che le impedisce di muoversi. Intanto, alla tenuta Sevda, Saniye e Sermin sono in pensiero per lei, notando che sia strano che non sia ancora rincasata. La bionda tenta di mettersi in contatto con lo Yaman per avvisarlo, però fa un buco nell'acqua. In questo modo, d'altro canto, Sermin scopre che il cugino ha mentito in merito al suo viaggio d'affari ad Ankara...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.