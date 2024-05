Terra Amara Anticipazioni 2 maggio 2024 Puntata Serale: Zuleyha scompare nel nulla. Hakan nel panico!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda stasera, 2 maggio 2024, su Canale 5 rivelano che Zuleyha fa perdere le sue tracce, ed Hakan comincia a temere il peggio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 2 maggio 2024, alle 21:20,

dopo aver scoperto che Hakan continua a frequentare di nascosto Abdulkadir, Zuleyha ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo, preoccupato per lei e per i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla il prima possibile. Così, proprio grazie all'intervento di Fikret, il Gumusoglu riesce a trovare e a convincere l'Altun a tornare a casa insieme, ma con la promessa di risolvere la situazione di Hamran...

Terra Amara Anticipazioni: Hakan in pericolo...

Se non fosse stato per Abdulkadir, a quest'ora Hakan sarebbe morto e sepolto. Infatti, quest'ultimo era giunto in un luogo desolato, dove Hamran ed i suoi uomini gli hanno teso una trappola. Non appena è entrato nello stabile abbandonato, il Gumusoglu si è visto puntare contro tre pistole. A quel punto, è sopraggiunto l'amico, che ha aperto il fuoco, ferendo gravemente i malviventi e costringendoli alla fuga...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha pedina Hakan...

Una volta rincasato, temendo che Hamran potesse riprendersi e prendersela con Zuleyha, l'uomo ha proposto a quest'ultima di partire immediatamente per il loro viaggio di nozze insieme ai piccoli Adnan e Leyla. L'Altun ha accettato felicemente, certa che avrebbe trascorso delle belle giornate; tuttavia, si è ben presto dovuta ricredere. La giovane si è accorta che Hakan si comportava in un modo piuttosto strano, e così, determinata a scoprire quale fosse la ragione del suo stato d'animo, lo ha seguito...

Zuleyha in fuga, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 maggio 2024

Pedinandolo, l'Altun ha scoperto - con sgomento - che il marito non stava mantenendo la parola data: continuava a frequentare di nascosto Abdulkadir, nonostante lei gli avesse chiesto di troncare di netto questo rapporto d'amicizia, dato che il socio è il mandante dell'omicidio di Fekeli. Indignata, Zuleyha ha preso con sé i bambini ed è fuggita altrove, facendo perdere le sue tracce. Quando il Gumusoglu se ne rende conto, inizia a tremare: se non sarà al suo fianco, allora al suo nuovo nemico risulterà molto più facile riuscire a farle del male. Disperato, si vede costretto a chiedere aiuto a Fikret, e sarà proprio grazie a lui che l'imprenditore riuscirà a ritrovare la consorte. Hakan riuscirà anche a convincerla a tornare a casa insieme, con la promessa di risolvere una volta per tutte la questione Hamran...

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20 e la domenica alle 14:30.