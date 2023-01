Terra Amara Anticipazioni 1° febbraio 2023: Gulten si avvicina a Cetin... ma qualcun altro l'ha puntata!

Anticipazioni TV

Gulten è in grave pericolo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° febbraio 2023, alle 14.10, Hunkar e Fekeli partecipano al matrimonio del villaggio come ospiti d'onore, e poi addirittura come testimoni di nozze. Intanto, cresce il feeling tra Gulten e Cetin... ma anche Ercument ha puntato la domestica!

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur prova a farsi perdonare da Saniye...

Saniye non ha alcuna pietà per Gaffur, convinta che sia un fedifrago. Il capomastro, però, temendo di poter perdere l'adorata consorte a causa di una sbandata, sta cercando il modo per riconquistare la sua fiducia. Il fratello di Gulten intravede un'opportunità nel matrimonio del figlio di uno dei capi-villaggio di Cukurova, e la coglie al volo. Nel corso dell'evento, tuttavia, Saniye sorprende Gaffur con una bizzarra richiesta: vuole che giuri sul libro sacro di non averla mai tradita con la Seher...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli testimoni di nozze!

Al lieto evento sono stati invitati anche Hunkar e Fekeli, i quali sono persino gli ospiti d'onore. Inoltre, il capo-villaggio vorrebbe che la signora Yaman ed Ali Ramet fossero i testimoni di nozze del figlio. Gli innamorati non possono di certo sottrarsi a questa proposta, da una parte perché ne sono lusingati, e dell'altra perché, in questo modo, si ritroveranno di nuovo a dover accorciare le distanze...

Ercument ha messo gli occhi su Gulten, nelle Anticipazioni del 1° febbraio 2023 di Terra Amara

Gulten è felice di poter prendere parte ai festeggiamenti del matrimonio, anche e soprattutto perché può così godere della compagnia di Cetin. La giovane sembra essere davvero interessata al braccio destro di Fekeli e Yilmaz, e sembra essere addirittura corrisposta. Dopo aver versato tante lacrime per l'ex meccanico, ora Gulten sorride timidamente al fianco di Cetin... peccato che la sua serenità non sia destinata a durare. Ercument, che si è presentato alle nozze, le ha messo gli occhi addosso, e nella sua testa inizia a farsi strada una terrificante idea.

