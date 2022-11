Terra Amara Anticipazioni 1° dicembre 2022: Il trionfo di Yilmaz. Demir e Zuleyha sono furiosi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 1° dicembre novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz sta riscuotendo successo tanto negli affari quanto in amore... facendo innervosire Demir e Zuleyha.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° dicembre 2022, alle 14.10, Yilmaz, dopo aver confortato Fekeli, che ancora porta il lutto per la moglie ed i figli, mette a segno dei punti importanti contro Demir. Anzitutto, l'ex meccanico compra la casa di Sermin, avendo così libero accesso alla tenuta di Hunkar. Inoltre, l'Akkaya apre la più grande filanda della Turchia. Alla cena inaugurale, il suo rivale è fuori di sé della rabbia, come Zuleyha. La giovane, infatti, non sopporta di vedere la dottoressa Mujgan accanto all'ex fidanzato...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli ricorda i suoi cari scomparsi...

Fekeli si sta asciugando le lacrime: è sulla tomba di sua moglie e dei suoi figli. L'uomo è in compagnia di Yilmaz, il quale, altrettanto commosso, è al suo fianco per fargli sentire tutto il suo supporto. Fekeli confessa all'Akkaya che, benché siano passati degli anni, la scomparsa dell'amata consorte e degli amati eredi continua ad essere un ferita aperta. Superare questo lutto per lui è impensabile.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz compra la casa di Sermin!

Demir ha tentato più e più volte di convincere Sermin a vendergli la sua casa, ma non ha mai avuto successo. Il signore di Cukurova ci ha appena provato di nuovo, e di nuovo la cugina gli ha rifilato un secco "no". Qualcuno, però, ha avuto più fortuna dello Yaman, e si tratta proprio del suo acerrimo nemico. Yilmaz, incredibilmente, è riuscito ad acquistare l'abitazione in questione, avendo così accesso al cuore pulsante della tenuta di Hunkar e di suo figlio. Come la prenderanno Demir e sua madre quando lo verranno a sapere? Senza ombra di dubbio, non bene...

Zuleyha ancora gelosa di Yilmaz, nelle Anticipazioni del 1° dicembre 2022 di Terra Amara

L'ex meccanico, dopo aver comprato la casa di Sermin, ha un altro asso nella manica da giocarsi contro il rivale, ed è pronto a tirarlo fuori. L'Akkaya, insieme al signor Alaattin, riesce ad aprire la filanda più grande della Turchia. Alla cena inaugurale, lo Yaman e sua moglie, per quanto siano furiosi - seppur per due ragioni diverse - non possono di certo mancare. L'uomo fa fatica a mantenere i nervi saldi, non accettando che il figlioccio di Fekeli abbia raggiunto una traguardo simile. Zuleyha, invece, è follemente gelosa: Yilmaz non è soltanto un imprenditore in gamba, è ormai anche il promesso sposo della dottoressa Mujgan!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 28 novembre al 3 dicembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.