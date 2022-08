Terra Amara Anticipazioni 2 agosto 2022: Demir dà la caccia a Yilmaz, che è in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 2 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che lo Yaman è sulle tracce dell'Akkaya, il quale è ferito e febbricitante... ma vivo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 agosto 2022, alle 14.45, Demir è certo che Yilmaz sia sopravvissuto, nonostante gli abbia sparato; così, l'uomo lo sta cercando ovunque, determinato a stanarlo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir non sa se è riuscito ad uccidere Yilmaz...

Demir ha affidato a più di un sicario il compito di uccidere Yilmaz, ma nessuno è stato in grado di portare a termine la missione. Infatti, dopo il tentativo fallito in prigione, e dopo quello fallito in paese, stanco e furibondo, è stato lo stesso figlio di Hunkar ad impugnare la pistola e ad esplodere dei colpi contro il meccanico. Lo Yaman ha preso l'Akkaya in pieno; poi, però, quest'ultimo è caduto nel canale, ed il signore ha cominciato a dubitare di averlo fatto fuori per davvero...

Gaffur non trova il cadavere di Yilmaz, nelle Anticipazioni del 2 agosto 2022 di Terra Amara

Temendo che Yilmaz sia ancora vivo, nonostante sia certo di averlo raggiunto con i suoi proiettili, Demir ha chiesto a Gaffur di mettersi a cercare il cadavere: soltanto quando avrà sotto gli occhi il corpo senza vita del rivale in amore l'uomo tornerà a dormire sonni tranquilli. Tuttavia, l'umile servitore non è stato in grado di soddisfare la richiesta dello Yaman. Gaffur non ha trovato l'Akkaya morto perché l'Akkaya non è morto!

Terra Amara Anticipazioni: Demir sta cercando Yilmaz ovunque!

Benché chiunque lo creda ormai passato a miglior vita da tempo, l'ex fidanzato di Zuleyha è sopravvissuto all'ennesimo tentato omicidio architettato ai suoi danni dall'acerrimo nemico. In questo momento, Yilmaz è nelle mani di Nazire, aiutata da Gulten e dal dottor Sabahattin: tutti e tre lo stanno curando. Demir, invece, non si dà pace e, consapevole che il suo ex autista sia sopravvissuto, lo sta facendo cercare persino nei villaggi vicini...

