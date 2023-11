Terra Amara Anticipazioni 18 novembre 2023: Umit fa venire un infarto a Sevda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 18 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Umit fa una sconvolgente confessione a Sevda, tanto che quest'ultima accusa un malore che potrebbe esserle fatale!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 18 novembre 2023, alle 14:10, Umit confessa a Seda di essere la figlia. Quest'ultima, scioccata, ha un infarto e viene ricoverata. Poco dopo, Demir e Zuleyha raggiungono Sevda. Intanto, Fekeli fa visita al socio di Fikret ad Amburgo e scopre che il nipote non è in Germania. Il primario, invece, suggerisce all'ex amante che il mittente delle foto in cui sono ritratti loro due insieme potrebbe essere Fikret. Tuttavia, la Kahraman continua a collaborare con lui per minare la felicità dello Yaman e della moglie. In seguito, alla tenuta fervono i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Adnan, a cui si presenterà anche la dottoressa. L'imprenditore s'innervosisce, ma cerca di distrarsi e concentrarsi sul bambino, a cui ha fatto un importante regalo: gli darà il nome del padre. Nel frattempo, Gaffur continua a vagare per Cukurova in cerca di cibo, un letto e dei lavori occasionali...

Terra Amara Anticipazioni: Umit rivela a Sevda di essere la figlia!

Alla tenuta è arrivata una busta anonima indirizzata a Zuleyha. Dal momento che quest'ultima non era in casa, e dal momento che Sevda si è insospettita, quest'ultima ha deciso di aprirla ed esaminarne il contenuto. Sevda si è così ritrovata tra le mani degli scatti in cui i protagonisti erano Demir ed Umit. Esasperata da questa situazione, e determinata come non mai a metterci un punto definitivo, la donna si è diretta come una furia cieca dal primario per cantargliene quattro. Tuttavia, il loro duro faccia a faccia sta per prendere una piega inaspettata. Mentre Sevda rimprovera la Kahraman perché continua ad importunare un uomo sposato, e le intima di stare al suo posto, la ragazza la interrompe per farle una sconcertante rivelazione: forse si comporta in questo modo perché è come lei, essendo sua figlia. Udendo queste parole, l'artista accusa un malore improvviso: sta avendo un infarto!

Terra Amara Anticipazioni: Sevda ricoverata d'urgenza!

Sevda viene ricoverata d'urgenza in ospedale, dove l'Altun era già presente per altre ragioni. La giovane, così, viene a sapere che cosa sta accadendo e corre dalla donna. Lo stesso, poco dopo, farà lo Yaman. In un secondo momento, quest'ultimo viene preso da parte dall'ex amante, che gli rivela che l'autore delle fotografie arrivate alla villa potrebbe essere Fikret. Dopotutto, come sta per scoprire Fekeli, in visita al socio del nipote ad Amburgo, Fikret non è in Germania come aveva fatto credere a tutti loro. Quello che però nessuno sa è che in realtà Umit è in combutta con lui...

Demir dà ad Adnan il nome di Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 novembre 2023

Alla tenuta fervono i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Adnan. Zuleyha e Demir sono molto emozionati. Peccato che qualcuno, presentandosi all'evento, stia per rovinare l'umore dell'imprenditore. Inaspettatamente, il primario giunge alla villa. Lo Yaman, vedendola, s'innervosisce: era stato chiaro con la Kahraman, doveva restare alla larga da lui e dalla sua famiglia. Per non lasciarsi rovinare il momento - e dare nell'occhio -, Demir capisce che è il caso di concentrarsi sul figlioletto, a cui ha fatto un bel regalo: gli darà il nome del padre biologico, Yilmaz. Nel frattempo, Gaffur continua a vagare come un'anima in pena per tutta Cukurova in cerca di cibo, di un letto e di qualche lavoro occasionale...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.