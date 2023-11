Terra Amara Anticipazioni 17 novembre 2023: Sevda pronta a distruggere Umit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 17 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Gaffur viene cacciato anche dalle baracche, Sevda trova una strana busta indirizzata a Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 17 novembre 2023, alle 14:10, Gaffur va a vivere in una baracca insieme ad altri braccianti. Rasit lo scopre e, eseguendo gli ordini di Demir e Saniye, lo manda via anche da lì. Intanto, alla tenuta arriva una busta anonima indirizzata a Zuleyha, la quale però non è a casa; Sevda la apre al posto suo e vi trova all'interno delle foto che hanno per protagonisti Demir ed Umit. Furibonda, la cantante va a prendere di petto il primario per minacciarla di nuovo...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur cacciato anche dalle baracche!

Gulten ha denunciato Gaffur, il quale stava occupando abusivamente la casa di Mujgan, e Demir lo ha cacciato su due piedi dalla tenuta. Gaffur, disperato, si è visto costretto ad andare a vivere in una baracca con altri braccianti. Quando Rasit lo scopre, però, non può far altro che cacciarlo anche da lì: questi sono gli ordini del signore, e di Saniye. Dove andrà adesso il maldestro tuttofare?

Terra Amara Anticipazioni: Umit e Fikret provano ad incastrare Demir...

Dopo che lo Yaman le ha ribadito di non voler avere più niente a che fare con lei, arrivando persino a minacciarla, Umit è rincasata con il cuore a pezzi. Ad attenderla, tuttavia, c'era qualcuno: Fikret. Quest'ultimo le ha raccontato di non essere mai andato in Germania, perché ancora determinato a vendicarsi; allora, le ha chiesto di aiutarlo a distruggere il fratellastro, ed il primario ha accettato. In un secondo momento, la Kahraman ha chiamato Demir in punto di morte, ma stava soltanto fingendo. Lui è accorso ad aiutarla, e Fikret li ha fotografati insieme...

Sevda su tutte le furie, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 novembre 2023

Alla tenuta arriva una busta anonima indirizzata a Zuleyha. Dato che quest'ultima non è in casa, Sevda, fortemente sospettosa e timorosa, decide di aprirla per esaminarne il contenuto. All'interno della busta ci sono delle fotografie in cui sono ritratti lo Yaman e l'ex amante insieme. La cantante è sotto shock. Sevda, determinata a mettere fine a questa storia per proteggere quella che ormai considera la propria famiglia, va a prendere di petto Umit per intimargli di nuovo di stare alla larga dell'imprenditore...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.