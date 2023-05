Terra Amara Anticipazioni 17 maggio 2023: Gaffur e Cetin alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 maggio, alle 14.10, tra Gaffur e Cetin sta nascendo un'amicizia sincera. L'uomo invita il giovane a cena fuori, e con l'occasione gli racconta del suo passato e di quello di Gulten. Quando Gaffur finisce di parlare, Cetin gli promette che farà del suo meglio per rendere la sorella felice. L'ex capo dei braccianti si fida di lui, ed è contento che finalmente Gulten abbia al suo fianco qualcuno che la ami davvero. A questo punto, Gaffur inizia a considerare Cetin un fratello.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur si oppone alla relazione di Gulten e Cetin!

Gaffur non ha preso bene la notizia del fidanzamento di Gulten e Cetin. L'ex capo dei braccianti non poteva di certo tollerare che sua sorella sposasse il braccio destro di Fekeli e Yilmaz, i nemici giurati dei suoi signori, gli Yaman. Pertanto, furibondo, Gaffur ha imposto a Gulten di smettere di vedere Cetin. La povera domestica era un'anima in pena: ama il giovane, ma, al tempo stesso, tiene a suo fratello e alla sua opinione.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur scopre la verità sulla violenza subita da Gulten...

Quando Saniye ha visto la rabbia di Gaffur e la tristezza di Gulten, si è resa conto che fosse giunto il momento che il marito entrasse a conoscenza di ciò che la loro "bambina" aveva subito. La mamma adottiva della piccola Uzum gli racconta che, non molto tempo fa, Ercument, lo spietato cugino di Demir, abusò sessualmente di Gulten; Yilmaz, sopraggiunto sul luogo del misfatto - ma quando era ormai troppo tardi - in un impeto d'ira lo uccise.

Dopo aver ascoltato il terribile racconto di Saniye sulla violenza sessuale subita dalla sorella, Gaffur decide d'invitare a cena Cetin. Nel corso della serata, l'uomo intrattiene il ragazzo con la storia del suo passato e di quello di Gulten. Al termine della narrazione, Cetin fa una promessa a Gaffur: s'impegnerà sempre affinché la cameriera sia felice. Lo stalliere capisce che può fidarsi di lui, e si sente sollevato al pensiero che Gulten abbia accanto qualcuno che la ami davvero. Tra i due sta nascendo una bella amicizia, tanto che Gaffur inizia a considerare Cetin quasi come un fratello...

