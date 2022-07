Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 14 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la signora della tenuta ricatta la Altun: deve accettare la proposta di matrimonio del figlio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 luglio 2022, alle 15.45, Demir chiede a Zuleyha di diventare sua moglie. Benché non voglia, alla fine la sarta si vede costretta ad accettare: Hunkar la sta ricattando!

Terra Amara Anticipazioni: Demir aiuta Yilmaz in carcere...

Yilmaz è stato arrestato. La chiamata di Hunkar ha fatto sì che gli agenti della polizia si affrettassero a raggiungere la sua proprietà appositamente per mettere le manette ai polsi del meccanico. La donna è soddisfatta, sapendo di aver allontanato l'Akkaya, a parer suo un assassino. Demir, invece, è di tutt'altro avviso: vuole dare una mano al suo autista. Tuttavia, l'uomo ha anche altro per la testa...

Demir chiede a Zuleyha di sposarlo, nelle Anticipazioni del 14 luglio 2022 di Terra Amara

Per Demir è stato un autentico colpo di fulmine: nell'istante in cui i suoi occhi si sono poggiati su Zuleyha, il suo cuore ha iniziato a battere all'impazzata, come mai aveva fatto prima. Il ragazzo, così, si sta occupando di Yilmaz, il quale è finito dietro le sbarre con l'accusa di omicidio, sperando di poterlo aiutare nella difficile situazione in cui si trova, ma non solo: intanto, sta corteggiando la bella sarta. Convinto di essersi innamorato, Demir fa la sua proposta di matrimonio alla Altun... che resta a bocca aperta. Che cosa risponderà la ragazza?

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar obbliga Zuleyha a sposarsi!

Zuleyha non ha la minima intenzione di accettare di convolare a nozze con il nipote della signora Azize. La protagonista, dopotutto, è già innamorata di un altro uomo, appunto l'Akkaya. Hunkar, però, non consentirà che a Demir venga rifilata una risposta negativa. La donna ricorda alla Altun che non è libera di scegliere. Dopo averla ricattata, Hunkar obbliga la fanciulla a diventare la moglie del figlio.

