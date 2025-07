Anticipazioni TV

Oggi, martedì 29 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, in onda il sesto appuntamento con Temptation Island, il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Il gran finale di stagione si avvicina e promette scintille, emozioni forti e colpi di scena inaspettati: Temptation Island saluta il suo pubblico con tre serate consecutive da non perdere, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5.

Temptation Island: le anticipazioni della puntata di martedì 29 luglio

Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sta per concludersi, ma non senza lasciare il segno. Dopo settimane di falò infuocati, lacrime, confessioni e confronti al limite, i protagonisti di questa edizione si preparano a vivere l’ultimo atto. In arrivo un tris di puntate che racchiude tutte le sfaccettature dell’amore: passione, distanza, dubbi, perdono, ma anche tradimenti e nuove consapevolezze.

Tra le coppie ancora in bilico ci sono Lucia e Rosario, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Valentina e Antonio. Quali saranno le loro scelte definitive? Riusciranno a superare le crepe emerse nel villaggio o prenderanno strade diverse? Le risposte arriveranno nel corso degli ultimi appuntamenti, dove tutte e sette le coppie torneranno a confrontarsi a un mese dal rientro a casa, in un attesissimo faccia a faccia che ci svelerà se le decisioni prese sono state confermate o ribaltate.

Secondo un’anticipazione lanciata da Dagospia, il finale di Temptation Island sarà tutt’altro che prevedibile. Due episodi clou potrebbero sconvolgere completamente l’equilibrio delle coppie: Valerio, sempre più vicino alla single Ary, avrebbe tradito la fidanzata Sarah, mettendo fine a ogni speranza di ricucire il loro rapporto. Una deriva annunciata che diventa realtà nel finale, lasciando spazio alla delusione e al confronto acceso tra i due.

Ma non tutto è distruzione: ci sarà anche spazio per un gesto romantico inaspettato. Antonio, dopo aver perso la testa per un invito allo stadio fatto dal tentatore alla sua Valentina, al falò di confronto le chiederà di sposarlo. Una proposta sorprendente, dopo settimane di tensioni e incomprensioni, che potrebbe riscrivere completamente la loro storia.

Temptation Island si conferma ancora una volta uno dei docu-reality più seguiti dell’estate italiana, capace di mixare dramma, realtà e riflessione emotiva, in una formula che continua a tenere incollati milioni di spettatori.

