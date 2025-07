Temptation Island: Chi è Salvatore Guida? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul Tentatore di Sarah

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio uno dei tentatori più in vista del reality show di Canale 5, Temptation Island, Salvatore Guida!

Scopriamo qualcosa in più su Salvatore Guida, il tentatore al reality show di Canale 5, Temptation Island, che sta facendo girare la testa alla fidanzata Sarah!

Salvatore Guida: Età, Lavoro e Famiglia del Tentatore di Temptation Island

Salvatore Guida è nato a Palermo, in Sicilia. Non conosciamo la sua data di nascita, quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 27 anni. Lavora nella sua città natale come autista per turisti, che accompagna in giro per tutta la regione. I suoi genitori sono per lui l'esempio dell'amore vero, ed in più è molto legato al fratello e alla sorella, che lo hanno già reso zio. Nonostante il bel legame con la famiglia, Salvatore ha dichiarato:

Fra dieci anni mi vedo con una famiglia e un lavoro mio in proprio. Sono molto legato alla mia famiglia, ma sicuramente il mio obiettivo è andar via, non perché sto male, ma perché ho 27 anni, ho bisogno della mia privacy, penso sia arrivato il momento. Il passaggio dall'adolescenza all'uomo penso sia fondamentale.

Le passioni e la carriera televisiva di Salvatore Guida di Temptation Island

Salvatore ha una grande passione per lo sport, in primis corsa e nuoto, ma anche per la moda ed il mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Mister Italia, ad oggi fa parte del cast di Temptation Isalnd 2025, il reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia, nel ruolo di tentatore. Durante questo suo percorso televisivo, ha già catturato l'attenzione della fidanzata Sarah.

Temptation Island: Instagram di Salvatore Guida

Il suo profilo Instagram ufficiale è @salvoguida, è privato e conta circa 7.000 follower, un numero che, senza ombra di dubbio, è destinato a crescere, vista la sua partecipazione a Temptation Island. Attraverso questo profilo risaliamo a quello di Threads, @salvoguida, e a quello Facebook, https://www.facebook.com/salvatore.guida.376/.

Scopri le ultime news su Temptation Island.