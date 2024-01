Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 4 all'11 febbraio 2024: Michael salva Carolin dalla prigione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 4 all'11 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 4 all'11 febbraio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Michael salva Carolin

Michael è molto in ansia per Carolin, che rischia di non sopravvivere in prigione e il dottore decide di affrontare la signora Fröbel. Purtroppo si rende conto che la donna è una bugiarda e che sarebbe in grado di inventarsi di tutto. Grazie all’aiuto di Constanze, Michael spera di trovare dei testimoni per scoprire la verità sulla nemica di Carolin.

Constanze non ha buone notizie per Michael e il dottore, vedendo le false dichiarazioni della Fröbel, crede di essere pure lui in pericolo. Il medico si rende conto che Henning potrebbe conoscere la malefica donna e spera di poter avere un aiuto da lui.

Henning inizialmente nega di avere contatti con la signora Fröbel ma poi decide di dare una mano a Michael e testimonia contro di lei. Carolin viene scagionata e può tornare a casa con il suo innamorato. I due vengono però accolti con molta freddezza da Helene e André.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leon si ritira dal torneo di biliardo

Josie e Leon continuano a frequentarsi ma tutto ciò non piace ad André, che crede che il pasticcere stia solo approfittando della giovane e bella Josie.

André decide di prendersi una piccola rivincita su Leon e quando vede il suo furgone parcheggiato davanti alla cioccolateria di Josie, lo sposta. Peccato però che dentro ci sia Leon.

Leon riesce a uscire dal furgone grazie all’aiuto di Josie e, furioso, dà un pugno ad André. Per fortuna di Josie, Leon non ha intenzione di prendersela con André e vuole continuare ad allenarsi con lei per il torneo di biliardo, al quale anche Paul e Constanze parteciperanno.

Leon deve rinunciare alla gara di biliardo e Josie continua ad allenarsi con Erik, che accetta di subentrare al pasticcere. Erik è però tormentato dal pensiero che Josie non sia sua figlia e vorrebbe fare un test di paternità.

Il pugno sul naso ricevuto da Leon impedisce ad André di sentire odori e profumi. Per fortuna Robert può occuparsi della cucina e Werner è sicuro che la festa sarà un vero e proprio successo. Ma gli ostacoli sono dietro l’angolo e la colpa è di Christoph.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Gerry mette Max nei guai

Max vuole rilasciare un’intervista per distinguersi ancora di più come candidato al consiglio comunale. A causa di un temporale, che rischia di rovinare tutto, Max decide di tenere il colloquio nella stalla ma Gerry gli rovina la scena.

Max è deluso per quanto è accaduto con Gerry ed è pronto a dimostrare le sue abilità durante l’asta del Festival di Primavera, che si rivela un successo sino a quando non viene mostrato un dipinto sconosciuto…

André è felice del suo acquisto ma anche del ritorno del suo olfatto. Lo chef può riprendere in mano il suo lavoro in cucina. Helene però gli mette i bastoni tra le ruote.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.