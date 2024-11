Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024: Julian bacia Eleni

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 25 al 29 novembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 25 al 29 novembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni e Julian si baciano

Quando scoppiano tensioni tra Markus e Christoph durante un evento di beneficienza, la tensione si riversa anche tra Leander e Eleni. La ragazza, inoltre, è molto preoccupata per i sentimenti che Julian nutre per lei, dato che le foto del servizio fotografico mettono in luce quanto lui la guardi con occhi sognanti. Julian bacia Eleni ma lei mette in chiaro la situazione, ed è sollevata quando la loro amicizia sembra non aver risentito dell’equivoco. La situazione, tuttavia, si complica quando Markus assume Julian per un servizio fotografico e i due devono tornare a stare molto vicini. Leander, nel frattempo, riguarda le ultime foto scattate con Eleni e capisce che i sentimenti per lei non sono mutati. Alexandra, tuttavia, vuole impedire che i due tornino insieme e confonde la mente del dottore, tirando fuori la questione del processo. Leander dovrebbe lasciare Eleni libera di interessarsi ad un altro uomo?

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Max e Imani sempre più vicini

Dopo le nozze, Vanessa e Carolin meditano di trasferirsi in Austria anche se il progetto rimane molto complicato da realizzare, e questo crea nuovi dubbi in Max che è preoccupato di non poter più vedere il figlio appena nato. Imani nota la preoccupazione di Max e tenta di rassicurarlo, ma anche lei è molto triste perché vorrebbe imparare ad andare in bicicletta ma ha paura di fallire. Così, Max la invita a provare con lui al suo fianco ma il primo tentativo è un grande fallimento. Nonostante questo, Imani vuole riprovare e questa volta riesce ad andare in bicicletta e scoppia la gioia, con un abbraccio travolgente che unisce sempre di più Max e Imani.

Tempesta d’Amore: Otto smascherato!

Il piano di Otto continua a gonfie vele e Greta è diventata la sua preda. La cuoca e Valentina scoprono la verità su Otto e lo affronto ma lui continua a ricattarle. Sconvolta, Greta rivela tutto a Noah che decide di prendere le distanze per elaborare la situazione mentre, a sorpresa, Valentina riesce finalmente a simpatizzare sinceramente per Greta avendo capito tutto il suo passato. Noah, infine, si presenta davanti a Otto e lo scontro è nell’aria. Cosa accadrà tra i due?

Tempesta d’Amore anticipazioni: Werner rischia tutto

Werner ha ottenuto l’interesse di un giornalista di una prestigiosa rivista per scrivere un articolo sul Fürstenhof ed è carico di entusiasmo, tanto da immergersi immediatamente nei preparativi per mostrare il miglior lato dell’hotel. Ma, in un inaspettato contrattempo, perde la voce proprio nel momento cruciale, mettendo a rischio la sua presentazione e il successo dell’articolo. Riuscirà a trovare una soluzione in tempo?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.