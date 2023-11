Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 19 al 25 novembre 2023: Michael confessa i suoi sentimenti per Carolin. Rosalie è a pezzi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 19 al 25 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 19 al 25 novembre 2023. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, alle ore 20.00 su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie combina un disastro in cucina!

Shirin intuisce che tra Josie e Paul deve essere scattato qualcosa e decide di affrontare l’amica per avere un chiarimento. La ragazza, scoperto tutto, deve capire se voltare le spalle a Josie o a Henning.

Constanze vuole fare un regalo romantico a Paul e incarica Josie di creare una torta con una dedica romantica. La pasticcera è costretta ad accogliere la richiesta ma presa dai suoi sentimenti, non si rende conto di aver scritto il suo nome e non quello di Constanze, nella frase.

Josie decide di distruggere la torta e di sbarazzarsi della frase con il suo nome. Peccato che Constanze si insospettisca e vada alla ricerca della verità, scoprendo dei pezzi del dolce in una pattumiera. La giovane si renderà conto di quello che ha scritto la pasticcera.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Michael confessa i suoi sentimenti per Carolin. Rosalie è a pezzi!

Michael vede Rosalie e Raphael insieme e perde le staffe. La donna si infuria a sua volta con il compagno e gli rivela di averlo visto baciare Carolin.

Michael è costretto a rivelare a Rosalie di provare dei sentimenti per Carolin. Così facendo le spezza il cuore e la Engel, distrutta, trova consolazione in Raphael.

Michael si pente subito per quello che è successo con Rosalie e cerca ancora una volta di salvare il loro rapporto. La raggiunge per proporle un viaggio insieme ma Rosalie le confessa qualcosa su lei e Raphael.

Il medico, furioso, affronta il gigolò e gli intima di stare lontano dalla sua donna. Anche Rosalie, desiderosa di ricominciare con Michael, chiede a Raphael di andarsene ma lui, convinto che il suo destino sia con la Engel, è pronto a combattere.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Ariane si avvelena!

Erik dichiara il suo amore a Yvonne ma lei non dà peso alle sue parole. Il Vogt, deluso, cerca di dimenticarla ma vedendola insieme a Christoph non riesce a nascondere il suo fastidio.

Werner convince Erik a fare visita ad Ariane in carcere per avere da lei delle informazioni sui nuovi comproprietari del Fürstenhof. Ariane accetta di dar loro le notizie che vogliono ma in cambio chiede che le venga portata una vecchia Bibbia. Si scoprirà solo dopo che, dentro al libro sacro, è contenuta una pillola, che lei ingoierà, finendo per avere un collasso.

Le condizioni di Ariane sono disperate e la donna viene portata in ospedale. Nessuno sa che la donna ha nascosto un antidoto, che userà solo se otterrà quello che vuole.

Tra Max e Vanessa le cose vanno a gonfie vele. La loro convivenza viene interrotta dal tetto che comincia a perdere. Intanto è arrivato il giorno del servizio fotografico di Gerry. Shirin è incaricata del trucco dell’amico e dell’altra modella, che però non si presenta e Shirin deve sostituirla.