Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 19 al 25 febbraio 2024: Carolin dice NO a Michael. Non lo sposerà!

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 19 al 25 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 19 al 25 febbraio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Erik confessa a Josie di non essere suo padre

Josie vivrà dei momenti molto delicati. Prima farà pace con Leon, che le porterà il miele di rosa alpina e le giurerà di non aver mai voluto rubarle l’idea delle praline, poi scoprirà che Erik non è suo padre.

Erik confesserà alla ragazza tutta la verità dopo essere stato licenziato in tronco. Per lui sarà una bruttissima scoperta e scoppierà di rabbia davanti ad Alexandra, che capirà – purtroppo – le difficoltà di Christoph nel fare i calcoli. Erik si metterà in pericolo con le sue stesse mani. Dopo questa dura sfuriata, rischierà di non ottenere nemmeno la buonuscita, con cui avrebbe potuto aiutare Josie e la sua pasticceria.

Josie sarà sconvolta dalla rivelazione di Erik e non vorrà parlare con nessuno. Leon le coprirà le spalle alla degustazione di praline e poi la raggiungerà per sapere cosa le sia successo. La giovane riuscirà a confidargli tutti i suoi dolori.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Carolin rifiuta di sposare Michael

Michael prometterà a Max di fargli da testimone e i due, insieme a Vanessa e Carolin, visiteranno la cappella del villaggio. Mentre saranno là, con la chiesa vuota, Michael e Carolin sentiranno suonare l’organo.

Michael sarà piacevolmente sorpreso di quanto accaduto. Secondo una leggenda l’organo suona solo per gli innamorati e questo particolare darà all’uomo il coraggio di fare una proposta molto romantica a Carolin.

Michael chiederà a Carolin di sposarlo ma lei gli risponderà subito di no. Il medico ci rimarrà molto male e penserà di aver messo troppa pressione alla sua compagna. Lei invece, accortasi di aver reagito un po’ troppo bruscamente, cercherà di organizzare qualcosa che dimostri al suo innamorato quanto lei lo ami.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Christoph in balia di Alexandra

A causa di quello che ha rivelato Erik, Christoph avrà paura che Alexandra lo licenzi. La donna però sembrerà non curarsi di quanto è successo e si dimostrerà più che comprensiva. In realtà avrà in mente qualcosa di veramente molto subdolo.

Christoph ha rotto la sua alleanza con gli Schwarzbach e Werner si preoccuperà del futuro del Fürstenhof. Alfons e Hildegard gli prometteranno di tenere d’occhio Christoph e Alexandra.

Robert intanto avrà paura che la sua relazione con Lia sia arrivata al capolinea. La donna non gli risponderà più dopo che le avrà rivelato della sua intenzione di tornare in Italia.

Werner dovrà andare in riabilitazione e per non lasciare il suo hotel senza un azionista di fiducia, cercherà di convincere Robert a restare. Quest’ultimo non si lascerà però convincere almeno non prima di aver ricevuto una lettera da Lia.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.