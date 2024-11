Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: arriva Otto, Erik ricattato

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 18 al 22 novembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 18 al 22 novembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Greta ricattata, Noah non la ama più

Noah ha compreso di nutrire ancora forti sentimenti per Valentina ma cerca di soffocarli per godersi la relazione con Greta, ora che sono usciti allo scoperto. Greta, nel frattempo, si sente osservare da Valentina ma non può preoccuparsene abbastanza perché riceve una visita inaspettata. Al Fürstenhof, infatti, arriva Otto von Arnsberg che costringe la cuoca a prestargli un aiuto finanziario mentre lei nasconde tutto a Noah. Otto trova un altro bersaglio per il pagamento di un debito: Erik. Valentina scopre che Otto ha rubato dei soldi quando lui le confessa tutto e restituisce la somma, e vuole buttarlo fuori dall’hotel. In realtà è tutta una messinscena, dal momento che Otto vuole arrivare ad ottenere la pietà della ragazza per rimanere a dormire e mangiare gratis nella sfarzosa struttura. Il denaro, infatti, è di Erik e torna nelle sue mani poco più tardi portando Greta a sospettare che Otto stia tramando qualcosa di losco.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni difende Leander

Dopo aver ottenuto la confessione di Suor Gesine, minacciandola di passare a vie legali, Leander sospetta che Alexandra sia coinvolta nella faccenda che ha messo in pericolo la sua carriera e il suo lavoro. Quando la suora scompare, Leander punta subito il dito contro Alexandra ma lei dimostra la sua innocenza: Gesine era semplicemente in vacanza, ma il dottore teme non sia tutta la verità quando la religiosa ritratta e si rifiuta di testimoniare. Quando Markus torna ad attaccare Leander, Eleni prende posizione e si riavvicina al medico, organizzando con lui un evento di beneficienza a favore dell’ospedale in Africa, suscitando il disappunto della madre.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Julian lega con Eleni

Non rega un vero e proprio rapporto familiare nella cerchia stretta di Eleni, tanto che anche con il cugino Julian non vi è un gran rapporto. Quando la ragazza, tuttavia, perde il braccialetto a forma di cigno al quale è tanto legata e lui l’aiuta, le cose cambiano. Vedendo la cugina tristissima per la perdita, Julian le regala un braccialetto identico e questo è simbolo di una nuova amicizia tra cugini. Peccato che, per aiutare Eleni, Julian abbia fatto tardi all’appuntamento con Christoph e Alexandra, che avrebbe dovuto accompagnare a Monaco, cosa che gli procurerà un server richiamo.

Max e Imani nuova coppia di Tempesta d’Amore?

Da quando ha fatto il suo ingresso al Fürstenhof, Imani ha attirato l’attenzione di Max ma, per una serie di coincidenze e sfortune, i due si sono sempre scontrati e incontrati senza mai riuscire a dirsi il reciproco interesse. Imani ora crede che Max sia ancora impegnato con Vanessa, dalla quale ha avuto un figlio, ma finalmente lui riesce a chiarire. Così, Max tenta di impressionare Imani ma non riesce nell’intento, inserendosi al momento sbagliato in una situazione ambigua tra la donna e Leander. Contemporaneamente, Robert scopre di soffrire di persone alta e si confida con Michael con il quale, procurandosi una sbornia colossale, finalmente riesce a ricucire il rapporto parlando dei vecchi ricordi del passato.