Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 21 ottobre 2023: Paul rompe con Josie!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 15 al 21 ottobre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 15 al 21 ottobre 2023. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, alle ore 19.50 su Rete4.

Tempesta d’amore Anticipazioni: Josie pronta a coronare il sogno d’amore con Paul mentre Carolin…

I Saalfeld sono molto preoccupati per i furti avvenuti in hotel e del cui colpevole non c’è alcuna traccia. Werner sospetta che possa esserci lo zampino di Carolin, visto il suo passato criminale e visto che ha passato del tempo in prigione. Prima di fare qualsiasi mossa, ne parla con Rosalie.

Josie è felice della decisione di Paul di confessare a Constanze tutta la verità su di loro e, entusiasta, racconta tutto a Shirin. Intanto Henning e Paul passano molto tempo in ospedale, al capezzale di Constanze che – dopo il terribile incidente – rischia di perdere l’uso delle gambe. A questo punto, il Lindbergh prende una decisione, che spiazzerà totalmente la povera Josie.

André non si capacita di aver perso per sempre Bettina e questo suo stato d’animo si riflette sul suo lavoro in cucina. Josie riuscirà a dargli una mano?

Rosalie rivela a Michael i sospetti su Carolin ma così facendo mette il ragazzo in difficoltà. Il medico è convinto dell’innocenza della donna ma non vuole intromettersi, visto il suo coinvolgimento sentimentale con lei.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Paul rompe con Josie. È un addio!

Paul ha confessato a Josie di voler rompere con lei e la ragazza, sconvolta, lo prega di ripensarci. Dopo una conversazione avuta con Erik, la giovane si rende conto di non poter fare nulla per evitare che tutto questo succeda.

André e Rosalie vogliono testare la fedeltà di Carolin. I due la mettono alla prova per sapere se davvero sia lei o no la ladra. La donna però capisce le loro vere intenzioni e li affronta faccia a faccia. Michael è costretto a intervenire e i due finiscono per avvicinarsi.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Il piano di Christoph

Christoph punta il dito contro Vanessa e l’accusa di aver rubato un portafoglio e la licenzia. Alfons, deluso dalla sua decisione, si fa avanti e il Saalfeld gli spiega di aver agito in questo modo per stanare il vero ladro.

Hildegard cerca di far riacquistare fiducia ad André e si inventa la fantastica storia di un cappello in grado di donare grande creatività al cuoco che lo indosserà. Lo chef non riesce a crederci ma poi decide di provare se funzioni davvero.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20.00 su Rete4.