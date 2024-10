Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: ritorno di fiamma tra Eleni e Leander

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 14 al 18 ottobre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 14 al 18 ottobre 2024 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Greta e Noah a letto insieme!

Greta e Noah si sono riavvicinati e si sono scambiati un bacio a dir poco passionale. Il giorno seguente, tuttavia, Greta si allontana nuovamente proprio mentre si trova in un bel guaio. Alcuni ospiti dell’hotel hanno riportato un’intossicazione alimentare e Robert punta immediatamente il dito contro la cuoca, accusandola di aver cucinato del pesce avariato. Impietosita dalla tristezza della cugina, Yvonne si avvicina a Greta e le offre il suo sostegno tanto da spingere Erik a offrire alla cuoca di soggiornare nella camera di Gerry. Yvonne, tuttavia, non è d’accordo dato che il rapporto con Greta procede ancora molto cautamente e la convivenza forzata potrebbe generare nuovi strappi. Greta e Noah, nel frattempo, passano una notte d’amore insieme dopo aver deciso di mantenere segreta la loro relazione ma questo porta ancora più confusione nella mente della ragazza, sotto pressione a causa delle accuse di Robert che in cucina la tiene sott’occhio in modo fastidioso. Greta si allontana e chiude con Noah, temendo che lui possa danneggiare involontariamente la sua carriera ma il ragazzo non ci sta e medita su come riconquistarla.

Tempesta d’Amore: Christoph scopre il tradimento di Alexandra

Dopo il viaggio a Francoforte, Eleni osserva l’atteggiamento dei genitori e decide di parlare con il padre per chiedergli di prendere le distanze una volta per tutte e accettare che sua madre ora faccia coppia fissa con Christoph. Preso alla sprovvista, Markus confida alla figlia di essere andato a letto con Alexandra, ma deve lottare contro l’impulso di confessare tutto a Christoph per non rivelargli tutto rispettando il volere dei suoi genitori, pur non essendo minimamente d’accordo con loro. Markus, tuttavia, non si arrende ed è certo che dopo quanto accaduto vi sia ancora una possibilità con Alexandra. Lei, invece, cerca di allontanarlo in tutti i modi e durante una discussione Markus tira nuovamente fuori l’argomento della notte di passione trascorsa insieme, ignaro che Christoph li stia ascoltando. Dopo aver scoperto il tradimento della sua fidanzata, Christoph si rifugia nell’alcol per poi provare a far capitolare Alexandra, la quale invece continua a mentirgli spudoratamente.

Torna Florian nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Nelle nuove puntate della soap in onda su Rete 4, Florian torna al Fürstenhof, facendo molto contento Max. Per trascorrere del tempo insieme, i due organizzano una serata rilassata tra uomini ma Max si accorge che qualcosa sembra preoccupare molto il suo amico. Florian tentenna poi alla fine confessa il suo problema. Il ritorno di Florian viene notato anche da Erik che vuole convincerlo ad appoggiare il progetto Werner, ovvero far passare una conduttura per l’acqua curativa attraverso la foresta, ma quando si trova a parlarne con l’uomo, Florian lo spiazza confessandogli di avere un problema di salute. Nel frattempo, Max si preoccupa per Vanessa e organizza una giornata dedicata ad un corso di parto online con il risultato di rilassarsi al punto di addormentarsi come un sasso nel pieno delle spiegazioni.

Tempesta d’Amore, nuova occasione per Eleni e Leander

Leander soccorre i clienti del Fürstenhof che hanno avuto una forte intossicazione alimentare e capisce che la sua vocazione è proprio quella del medico nonostante tutti i problemi dell’ultimo periodo. L’atto di accusa, tuttavia, lo riporta con i piedi per terra e la consapevolezza che non si libererà mai facilmente dal senso di colpa, sebbene nei suoi sogni abbia un’intuizione su quella che potrebbe essere la verità. Nel frattempo, Leander deve tornare a collaborare con Eleni quando Valentina ha idea di farle realizzare delle tazze personalizzate per la festa di primavera. I due, trovandosi fianco a fianco, vengono nuovamente travolti dai reciproci sentimenti. Eleni e Leander si baciano ma lei è nuovamente insicura: il medico ricambia il suo amore? Durante una battuta di pesca con Alfonso, Leander si rende conto di essere ancora innamorato di Eleni e per un’intuizione si spinge fino al particolare masso che li ha uniti, trovando la ragazza pronta a chiedergli una seconda possibilità.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.