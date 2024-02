Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 12 al 18 febbraio 2024: Josie non è figlia di Erik!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 12 al 18 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 12 al 18 febbraio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Alexandra corteggia Christoph

Christoph accetta l’offerta di Werner di rendere il Fürstenhof il fiore all’occhiello della sua catena alberghiera e rifiuta quindi gli Schwarzbach. Alexandra, furiosa, si presenta da Christoph e finge di essersi trovata là per caso. Werner però non abbocca e pensa che la donna sia arrivata per mettere zizzania.

Alexandra parte all’attacco e cerca di corteggiare Christoph. Lo invita a cena e tenta di convincerlo ad appoggiare i suoi piani commerciali. E la donna, riesce a conquistarlo, almeno in parte.

Alexandra picchia duro con Christoph e i due finiscono per sentir nascere qualcosa. La donna approfitterà di questo per convincerlo a vedere le sue azioni.

Anticipazioni di Tempesta d’Amore: Erik scopre che Josie non è sua figlia

Erik scopre che Josie non è sua figlia. Il test di paternità non mente e per questo affronta Yvonne. La donna sbianca e gli giura di aver sempre pensato che lui fosse il padre.

Erik, furioso ma soprattutto deluso per aver scoperto di non essere il padre di Josie, cerca di parlarle. La ragazza è però ancora felice per aver vinto il torneo di biliardo e di poter utilizzare il premio per ricomprare la macchina del cioccolato. Josie capisce che tra Yvonne ed Erik si è creato il gelo. La ragazza cerca di rincuorare Erik.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Max e Vanessa sposi

Max è felice di occuparsi del progetto della fondazione per gli artisti bisognosi ma poi si preoccupa sia delle elezioni comunali anticipate che delle foto che gli ha scattato Carolin.

Sotto pressione da Vanessa, Max ammette di non voler proseguire con la sua carriera politica. Vanessa ne rimane molto delusa, poi però si rende conto di aver fatto un torto a Max e gli prepara una serata romantica.

Vanessa chiede a Max di sposarla e lui accetta. Viene presto organizzata una festa di fidanzamento ma Gerry è Shirin vengono fermati dalla polizia.

Hildegard sorprende Michael e Carolin al piano bar ma ed entrambi sono molto imbarazzati. Carolin cerca di evitare la donna ma la Sonnbichler trova tutto questo molto divertente. Grazie a questo atteggiamento e all’incoraggiamento di Michael, a Carolin viene un’idea.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.