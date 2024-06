Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 luglio 2024: Eleni vuole andarsene. Leander ha il cuore in pezzi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 1° al 5 luglio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 1° al 5 luglio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina delusa da Michael

Michael dà buca a Valentina ma soprattutto non le dà alcuna spiegazione. I due si rivedono qualche giorno dopo e hanno un altro momento di grande imbarazzo, che spinge la ragazza a prendere una decisione.

Valentina decide di mettere da parte i suoi sentimenti per Michael e per farlo cerca di evitarlo. Nonostante questa decisione spera ancora che l’uomo si accorga di lei e ricambi il suo affetto.

Werner capisce che Valentina ha qualcosa che la turba e che non è felice del suo nuovo impiego come tirocinante in clinica.

Michael fa un discorso durante una piccola festa e si riferisce a Valentina come se fosse sua figlia. La ragazza ci rimane male e Werner comincia a pensare che la giovane nasconda qualcosa di molto più scottante che l’infelicità del nuovo posto di lavoro. Valentina prende coraggio e si sfoga con lui.

Carolin vorrebbe che Vanessa non rinunci ai suoi piani per Copenaghen nonostante la gravidanza. Vanessa è però contenta di avere la famiglia accanto e le rivela di voler rimanere a casa.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni ha il cuore a pezzi!

Eleni non vorrebbe più essere la spia di suo padre e si sente molto in difficoltà soprattutto quando accetta di partecipare a una finta cena di famiglia, in cui è inclusa sua madre. Leander rimane molto sorpreso dalla sua decisione; non avrebbe mai pensato che Eleni potesse riavvicinarsi ad Alexandra. La giovane presa in contropiede, affronta Leander e gli intima di non mettersi in mezzo.

Eleni finisce davvero per riavvicinarsi ad Alexandra ma nonostante il progetto commerciale in comune, non riesce a scrollarsi di dosso l’idea che sua madre sia sincera con lei.

Eleni deve riportare a suo padre informazioni riguardanti sia Alexandra che Christoph. La ragazza si sente a disagio ma non sa come dire di no al suo papà, l’unico che crede le sia rimasto fedele. Purtroppo per lei, viene scoperta mentre ascolta una conversazione tra Christoph e Krüger.

Leander riesce a togliere Eleni dagli impicci e le dà la possibilità di evitare di dover dare spiegazioni a Christoph. Peccato però che quest’ultimo voglia sapere che cosa abbia sentito la ragazza.

Christoph ci va cauto perché non vuole mettere Eleni sotto pressione e cerca di essere conciliante con lei. La giovane vuole però sapere la verità su quello che ha sentito.

Eleni fatica a credere alle parole di Christoph e chiede spiegazioni a sua madre. Alexandra nega tutto ma purtroppo sua figlia si rende conto che sta mentendo. Eleni, delusa ancora una volta, affronta Markus.

Eleni vuole lasciare Bichlheim dopo aver saputo la verità sui suoi genitori. Leander soffre moltissimo per questa decisione.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Erik vicino a saldare tutti i suoi debiti

Erik è in difficoltà. Werner e Christoph hanno scoperto tutto e ora vogliono i soldi.

Erik pensa di aver risolto i suoi problemi sia con Werner che con Christoph ma poi riceve la chiamata di Krüger e comprende di essere ancora nei guai. Per sfuggire al suo creditore, pensa di vendere le quote del caffè ad André ma lui, capite le sue difficoltà economiche, contratta sul prezzo e lo abbassa, costringendo Erik a svendere.

Erik non riesce a pagare completamente il debito che ha con Krüger e si spaventa quando quest’ultimo si presenta a casa di Yvonne, ancora completamente ignara di tutto. Spaventato che la sua amata scopra ogni cosa, Erik chiede aiuto a Christoph affinché interceda in suo favore.

Erik riceve un’offerta vantaggiosa da parte del signor Dremel ma inizialmente pensa che sia una trappola. Solo quando Alfons lo rassicura, pensa di accettare e di liberarsi – completamente – dei suoi problemi economici.

Gerri vuole provare a vivere con Shirin in maniera indipendente ma le cose non vanno bene. Helene deve intervenire per far capire alla ragazza che la situazione non può andare avanti così. Le suggerisce quindi di accettare la sua disabilità e di chiedere assistenza.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.