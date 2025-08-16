Tata Giramondo - Missione Italia va in onda oggi pomeriggio, 16 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il Mare

Anticipazioni TV

Questo pomeriggio arriva Tata Giramondo - Missione Italia. Il Film TV arriva dopo l'appuntamento con le repliche di Beautiful e quelle di Viola Come il Mare e prima della nuova scottante puntata di Innocence. Scopriamo insieme la trama.

Continuano gli appuntamenti con i film TV estivi e oggi pomeriggio, sabato 16 agosto 2025, ci aspetta un’altra avventura di tata Henriette con Tata Giramondo – Missione Italia, in onda alle ore 16.10 su Canale5. Scopriamo insieme la trama.

Tata Giramondo torna nel pomeriggio di Canale5

Quella di quest’anno, 2025, è un’estate tutta dedicata alle dizi turche ma anche ai film TV, appuntamento imperdibile dell’estate. Il daytime di Canale5 è tutto dedicato all’universo femminile e oggi, sabato 16 agosto 2025, vedremo il ritorno di tata Henni, protagonista di un’altra avventura intorno al mondo. Dopo Tata Giramondo Missione Sudafrica e Tata Giramondo - Missione Canada, andati in onda tra luglio e agosto, ecco arrivare il terzo capitolo dedicato alla bambinaia appassionata di viaggi e stavolta la sua missione la porterà in Italia, nell’assolata Puglia, per aiutare una famiglia che nasconde un grande segreto.

Tata Giramondo – Missione Italia: ecco la trama del Film TV in onda oggi, 16 agosto 2025

Scopriamo insieme la trama del Film TV che ci aspetta oggi, del daytime di Canale5, dopo l’appuntamento in replica con Beautiful e quello con gli episodi della prima stagione di Viola come il Mare.

Herniette Hoffner, per tutti Henni, è una tata specializzata. La sua è una vera e propria vocazione e la sua bravura con i bambini la fa chiamare da ogni parte del mondo. Per questo una famiglia di origini tedesche che ora vive in Italia, la chiama per avere una mano con i due adolescenti di casa, Julian e Luisa. Henni arriva nel Bel Paese e si integra perfettamente nelle vite dei due ragazzi ma anche dei coniugi Rosa e Benno, che hanno voluto espressamente lei nella loro proprietà in campagna, dove coltivano ulivi. Le cose sembrano andare per il meglio, tanto che la tata si chiede il perché sia stata contattata. Ma quando la raccolta delle olive si avvicina, l’espansiva Rosa comincia a farsi taciturna e pensierosa. In un momento di confidenza, Rosa rivela a Henriette di essere incinta ma la bambinaia sospetta che ci sia qualcosa di più. E in effetti un segreto e una malattia bussano alla porta della famiglia ed Henriette deve intervenire per evitare che i drammi rovinino tutto e facciano soffrire, più di quanto stia già succedendo, i giovani Julian e Luisa.

Tata Giramondo – Missione Italia: ecco il cast del Film TV

Scopriamo insieme il cast di Tata Giramondo – Missione Tata:

Saskia Vester interpreta Henriette Höffner;

interpreta Henriette Höffner; Clelia Sarto è Rosa;

è Rosa; Janek Rieke interpreta Benno;

interpreta Benno; Laila Padotzke è Luisa;

è Luisa; Marlon Heidel interpreta Julian;

interpreta Julian; Liza Tzschirner è Vittoria;

è Vittoria; Gerhard Wittmann interpreta Herr Loibinger;

interpreta Herr Loibinger; Nick Julius Schuck è Tobi Höffner;

è Tobi Höffner; Brigitte Zeh interpreta Kathi Höffner.

Tata Giramondo - Missione Italia va in onda nel daytime di Canale5 il 16 agosto 2025