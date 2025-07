Tata giramondo - Missione Sudafrica: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 27 luglio 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Tata giramondo - Missione Sudafrica. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Oggi, domenica 27 luglio 2025, verso le 15:55 verrà trasmesso su Canale 5 il film Tata giramondo - Missione Sudafrica. La divertente commedia andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su Tata giramondo - Missione Sudafrica, tra cui qualche curiosità e la sua trama!

Tata giramondo - Missione Sudafrica: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

La pellicola in questione è stata girata nel 2018 dal regista Udo Witte in Sudafrica, per la precisione a Johannesburg. La produzione è della FFP New Media GmbH in collaborazione con ARD e Global Screen, e gli attori principali sono Saskia Vester e Filip Peeters. La protagonista di questa storia è Henriette, una donna di una certa età piuttosto arzilla. Henriette è una tata che lavora in giro per il mondo, ed ora è pronta a partire per il suo secondo incarico all'estero, per la precisione in una fattoria in Sudafrica. Così, Henriette si ritrova ad occuparsi di un adolescente di sedici anni, Anton, e del fratello minore, Linus, i quali dovranno trascorrere quattro settimane in compagnia del nonno, Konrad, senza i loro genitori. L'uomo, essendo un veterinario ed un guardiacaccia, non ha molto tempo - e soprattutto non ha molta voglia - di occuparsi dei nipotini, e la tata tedesca che ha assunto non sembra trovarlo così simpatico. Tuttavia, presto potrebbero riscoprire una particolare sintonia..

Tata giramondo - Missione Sudafrica ci aspetta domenica 27 luglio 2025 a partire dalle 15:55 su Canale 5.