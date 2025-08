Tata giramondo - Missione Canada: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 3 agosto 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Tata giramondo - Missione Canada. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Oggi, domenica 3 agosto 2025, verso le 15:55 andrà in onda su Canale 5 il film Tata giramondo - Missione Canada. La commedia verrà trasmessa dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su Tata giramondo - Missione Canada, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Tata giramondo - Missione Canada: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

Questa è una commedia di Sascha Bigler che risale al 2021, e nei panni della protagonista, tata Henni, c'è sempre l'attrice Saskia Vester. Nel cast, tra gli altri, ritroviamo: Jens Atzorn, Celeste Conn, Holly Elissa, Helena Heidebrecht. La tata, Henni, riceve un prestigioso incarico da parte di un benestante imprenditore tedesco, Christopher, il quale vorrebbe che lei partisse per arrivare in Canada, dove c'è bisogno del suo aiuto. Qui la bambinaia deve occuparsi di Briston, la figlia adolescente di Christopher, che intanto è impegnato nell'organizzazione del suo secondo matrimonio. La ragazzina dà non poche grane al padre, poiché non riesce proprio a tollerare la presenza della futura matrigna nella loro vita; così, per attirare l'attenzione, spesso e volentieri Briston si caccia in qualche bel guaio. Quando la giovane arriva a commettere un furto, Henni si rende conto che la sua "missione" non sarà per niente facile...

Tata giramondo - Missione Canada ci aspetta domenica 3 agosto 2025 a partire dalle 15:55 su Canale 5.