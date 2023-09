Tale e Quale Show 2023, conferenza stampa della 13esima edizione dello show condotto da Carlo Conti

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 20 settembre, noi di ComingSoon abbiamo assistito alla conferenza stampa della tredicesima edizione di Tale e Quale Show. Scopriamo insieme quali novità ci aspettano!

Si è tenuta oggi, mercoledì 20 settembre, la conferenza stampa della 13esima edizione di Tale e Quale Show, il seguitissimo programma condotto da Carlo Conti e in onda, a partire da questo venerdì 22 settembre, su Rai 1 in prima serata. Presenti il conduttore, il cast di concorrenti, la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello e il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, il Vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Giovanni Anversa e il CEO di Endemol Shine Italy Leonardo Pasquinelli.

Tale e Quale Show 2023, la conferenza stampa della tredicesima edizione dello show. Parola d'ordine: leggerezza!

Arrivati alla tredicesima edizone, come sottolinea il Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, lo show è entrato di diritto nella storia della televisione italiana ed è da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social:

"La tredicesima edizione e la prima per me, trovo un programma non solo rodato, ma un vero laboratorio, un marchio per la Rai, per la storia della Televisione italiana. Un laboratorio che mette insieme diversi elementi artistici e che tocca tutti i livelli dell'espressione artistica. Ed è per questo che è un fiore all'occhiello della Rai e che è in grado di rivolgersi a un vasto pubblico, dai più piccoli allle altre fasce della tv generalista. Ma questo è merito del suo conduttore, Carlo Conti, ma anche alla giuria che torna in tutta la sua potenza. Grazie al cast, sempre più variegato e forte degli altri anni."

Un format solido, che può contare sulla leggerezza, parola chiave di questa edizione come ripeterà in più di un'occasione il conduttore Carlo Conti, ma anche sull'umanità degli artisti coinvolti e sul duro lavoro che li aspetta, come viene ben sottolineato da Giovanni Anversa:

"I sociologi studiano i tempi che corrono e questi tempi richiedono rilassatezza, divertimento, di passare una serata insieme. La particolarità di Tale e Quale è che non mette insieme solo questi aspetti, ma anche l'umanità di grandi artisti che si mettono a nudo, che lavorano durissimo. Trascuriamo che spesso per un'intera settimana, insieme ai coach, lavorano sulla vocalità, fanno un grande lavoro su sé stessi. Interpretare grandi nomi della musica italiana e internazionale non è semplice e il pubblico lo apprezza. Poi c'è questa potente giuria che mette insieme competenza nel mondo dello spettacolo, è una tempesta perfetta, che ha dentro tutti i toni, tutte le gradazioni e hanno grandi storie da condividere con noi. Anche la giuria ha un'anima, un'anima bella e forte e io li ringrazio perché sono insieme al cast e ai coach il cuore di questa tredicesima edizione. Un format che riesce ancora a tenere incollati gli spettatori al televisore."

Perno fondamentale del varietà è, indubbiamente il cast, un cast che è "formato da protagonisti, non concorrenti", afferma Carlo Conti:

"La parola d'ordine a Tale e Quale sarà divertirsi e leggerezza, la cifra è questa, i voti sono importanti, ma sono alla fine. Ciò che faremo è il varietà, non ci saranno polemiche tra i giurati e il cast non è formato da concorrenti, ma da protagonisti. Questo è un programma per famiglie, che deve piacere a più persone possibili. Ci saranno tutte esibizioni di altissimo livello e ognuno dei protagonisti lavorerà con grandissimo impegno durante la settimana. L'elemento più importante, per quanto mi riguarda, sono i protagonisti e quest'anno ci sono nomi che hanno avuto una grande carriera e non devono dir nulla. Ma ci sono anche nomi che hanno fatto parlare per il gossip, ma che qui avranno l'occasione di dimostrare di essere anche altro."

Il cast di questa edizione di Tale e Quale Show si presenta molto variegato e comprende alcuni volti noti dal mondo dei reality, come Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e Alex Belli, ma anche artisti del mondo della musica, come Jasmine Rotolo, Lorenzo Scialpi, Jo Squillo, Gaudiano e Lorenzo Licitra. Completano il cast di questa edizione l'attrice Ilaria Mongiovi, la conduttrice Maria Teresa Ruta e i "ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paoloantoni. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio sull'abbandono di Cristina Scuccia: "Non me ne frega niente di lei"

Grande importanza, come tutti gli anni, l'avrà anche la giuria, formata anche da un quarto misterioso giurato che cambierà in ogni puntata. Una giuria che è definita una tempesta perfetta, composta di grandi artisti, in grado di giudicare i protagonisti dello show per ciò che mostreranno e non per il loro passato. Come dichiara Loretta Goggi, a Tale e Quale Show ci sarà spazio per l'artista, non per il suo passato, non per il suo privato:

"Non si prende di mira il passato dell'artista che abbiamo qui, si può dire tutto con garbo e fare una lettura tecnica. Nel mio ultimo spettacolo ho fatto 4 imitazioni con 6 ore di trucco al giorno, so cosa significa portare i prostetici, ma questo spettacolo ha riportato diginità al ramo artistico della caricatura, ai grandi artisti che ci hanno preceduto e sono convinta che tutti si impegneranno."

Pungente come sua cifra stilistia è, invece, Cristiano Malgioglio, che non manca di lanciare anche qualche frecciatina alla grande assente del cast, l'ex Suor Cristina Scuccia. La vincitrice di The Voice, infatti, era stata convocata per far parte del cast, ma l'ex naufraga aveva posto condizioni che né il conduttore Carlo Conti né la produzione avevano ritenuto giusto accettare e, così, "con la massima serenità e senza alcuna polemica", Cristina Scuccia è stata sostituita da Jo Squillo. Sull'esclusione dell'ex Suora, Malgioglio non riesce a trattenersi e commenta ironico:

"Sono molto diretto, se c'è qualcosa che mi piace bene, sono molto onesto, trasparente, voglio far divertire la gente, mi sento di dire quello che voglio. Mi piace molto lavorare con te, Carlo, e con i miei compagni di giuria. Jo Squillo ha sostituito Suor Cristina, ma per me la mancanza non si sente proprio, Jo Squillo mi interessa di più, la conosco da una vita, è molto più interessante. Mentre la signora, posso parlare? Non voleva imitare personaggi più trasgressivi come Beyoncè e Lady Gaga, ma a me non me ne frega niente di Suor Cristina. Il problema suo era che non voleva interpretare personaggi trasgressivi, ma ha cantanto Like a Virgin di Madonna con il velo e quello l'ho trovato molto più trasgressivo, ma il problema è che qui sono gli autori che decidono quali artisti devi interpretare."

E, agli altri concorrenti, offre un consiglio: "Divertitevi, anche se vi massacrerò. Tanto per me siete tutti uguali, non farò preferenze".

Tale e Quale Show, Carlo Conti: il futuro del format, la questione del black face e i 40 anni in Rai

A Carlo Conti è stato chiesto come si immagina Tale e Quale Show tra dieci anni. Chi potrebbe prendere il suo posto? Il conduttore ha risposto con sincerità:

"Tale e Quale Show tra dieci anni? Sicuro con un altro conduttore, non credo di reggere altri 10 anni! Ma, al di là della battuta, credo che negli anni il programma sia cambiato, possiamo paragonarlo a un'automobile, devi modernizzarla quando è necessaria. Anche nella scelta delle canzoni cerchiamo di modernizzarlo e renderlo più vicino al pubblico. Tale e Quale sembra sempre lo stesso, ma cambia e aver premuto l'accelleratore sulla leggerezza, ha ripagato.. Credo che sia un lavoro difficile, ma quando hai a disposizione un titolo forte allora si può fare. Chi potrebbe condurre Tale e Quale Show tra 10 anni? Io avrò 72 anni, perciò, farò il giudice con Loretta, Malgioglio e Giorgio e magari alla conduzione ci potrebbe essere un volto nuovo. L'anno scorso c'era Andrea Dianetti che farà parlare di sé, certamente. Ovvio che per la nuova generazione di conduttore posso parlare di Cattelan, Nicola Savino, Ossini, Liorni, ce ne sono tantissimi."

Il padrone di casa ha voluto esprimere anche un pensiero sulla questione del black face, che aveva attirato al programma non poche critiche negli scorsi anni. La sua è una dichiarazione politica? No, risponde lui, è un pensiero applicato al varietà:

"Sebbene non lo condivida, in Italia è impensabile il black face, noi qui non faremo interpretare cantanti e artisti neri a cantanti bianchi. Sul black face ho accettato le direttive dell'azienda, ma in un varietà come Tale e Quale non c'era nulla di male se un cantante bianco imitava un cantante nero. Detto questo mi sono adeguato e abbiamo trovato una soluzione chiamando cantanti di colore e risolvendo così il problema. Non so se è una dichiarazione politica, ma è un mio pensiero applicato al varietà e non ho mai sentito, in tutti i direttori che si sono alternati, chiusura, ma anzi sempre carta bianca. Io mi presento con il mio lavoro, portando i risultati positivi e meno, sono un giullare della tv, non lancio idee, poi però capita di fare delle prese di posizione che possono essere sociali e politiche, ma mai partitiche."