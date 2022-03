Studio Battaglia: al via Stasera su Rai 1 la nuova Serie TV adattamento italiano di The Split

Anticipazioni TV

Barbora Bobulova e Lunetta Savino sono tra le interpreti di Studio Battaglia, nuova serie tv su Rai 1 in prima serata, versione italiana di The Split targato BBC. Ecco la trama della prima puntata.

S'intitola Studio Battaglia la nuova serie tv di Rai 1 da stasera 15 marzo in prima serata: quest'adattamento nostrano dell'inglese The Split targato BBC, diretto da Simone Spada e prodotto da Palomar, si snoderà in quattro puntate ed è interpretato da un agguerrito cast al femminile. Barbora Bobulova e Lunetta Savino conducono i giochi, sostenute da Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero. Si segnala anche la partecipazione di Carla Signoris e Massimo Ghini.



Studio Battaglia: Promo Trailer: Studio Battaglia: Il promo trailer ufficiale della fiction di Rai 1 - HD

Studio Battaglia, di cosa parla la serie tv di Rai 1

Studio Battaglia segue le cause di uno studio di avvocate divorziste, le migliori a Milano. Anna Battaglia (Bobulova) lascia lo studio di sua madre Marina (Savino) per trasferirsi nello Studio Zander, dove ritrova la vecchia fiamma Massimo (Marchesi). A lavorare con Marina rimane la sua altra figlia più giovane Nina (Dalmazio). C'è una quarta Battaglia, si tratta di Viola (Occhionero), che sta per sposarsi.

Destreggiandosi tra le vicende legali, in particolare quella dei coniugi Parmegiani (Signoris e Michele di Mauro), le avvocatesse attraversano le forche caudine di questo tipo di procedimenti, tra affetti e ironia, spiazzate dal ricomparire all'orizzone di papà Giorgio (Ghini), allontanatosi dalla famiglia venticinque anni prima...

Studio Battaglia, anticipazioni della prima puntata

È Anna Battaglia, da poco trasferitasi nello studio legale Zander e associati, a scoprire il ritorno di papà Giorgio dopo venticinque anni. Il genitore l'aspetta sotto l'ufficio. Un bel problema, insieme a uno scontro in tribunale con sua sorella Nina, rimasta nello studio Battaglia, avvocato della parte avversa in un caso. Marina sta preparando la festa per i suoi 65 anni, e l'invito di Viola alle sorelle e alla madre, di incontrare il padre redivivo, richiede una difficile opera di convincimento. Nel frattempo Anna si riavvicina al collega Massimo, vecchia fiamma di gioventù al quale aveva preferito suo marito Alberto. Forse non è una mossa saggia, perché Massimo sembra fare gli occhi dolci proprio a Nina!