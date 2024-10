Stucky: Giuseppe Battiston arriva Stasera su Rai2 con un ispettore sui generis, sornione e poco d'azione ma molto umano

Anticipazioni TV

Giuseppe Battiston è l'ispettore Giuseppe Stucky nella nuova Fiction di Rai2, in partenza stasera, 30 ottobre 2024. Un personaggio sui generis, molto poco d'azione, sornione, solitario che non ama la tecnologia e che rifugge dalla vista dei cadaveri. Tanto da scoprire su di lui nelle sei prime serate che cominciano oggi. Scopriamo le Anticipazioni.

Un nuovo appuntamento ci aspetta da stasera, mercoledì 30 ottobre 2024, su Rai2. In prima serata arriva Stucky, la nuova Fiction, coproduzione Rai Fiction, Rosamont e Rai Com con Giuseppe Battiston nei panni dell’ispettore capo Giuseppe Stucky, un poliziotto sui generis, molto poco tecnologico, sornione, flemmatico, di poche parole ma capace di grandi slanci di empatia e fortemente umano. La serie ci farà compagnia per sei prime serate e ci porterà alla scoperta di un racconto giallo in cui il caso passa in secondo piano e in risalto vengono messe le psicologie umane che ogni volta accompagnano o si scontrano con il protagonista. Ma scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Stucky e cosa succederà nella prima puntata di oggi, in onda alle ore 21.20.

Stucky: Giuseppe Battiston è un ispettore sui generis, poco tecnologico e molto umano

Giuseppe Battiston torna sulla Rai con un nuovo appuntamento in prima serata. Questa sera su Rai2 arriva l’ispettore Stucky, un poliziotto sui generis, pronto a portarci a scoprire l’intensità della psicologia umana. La nuova Fiction, Stucky, non sarà il solito poliziesco, pieno di casi e di assassini da trovare ma girerà tutta intorno a un personaggio che proprio non ci aspettavamo, capace di appassionarci con il suo flemmatico e sornione modo di fare, con il suo rifiuto per la tecnologia, incapace di avere relazione sentimentali – romantiche e no – stabili, che non gira con la pistola, che non ama l'azione e non che non vedremo mai fermarsi nel suo ufficio in Questura.

La Fiction è l’adattamento televisivo dei gialli di Fulvio Ervas e il suo regista, Valerio Attanasio, ha rivelato di aver voluto raccontare le storie dell’ispettore Stucky modificando leggermente i suoi tratti estetici e caratteriali, per calarlo maggiormente nella finzione televisiva, ovviamente incapace di raccontare, in sessanta minuti di puntata, dettagliatamente ogni singolo momento e ogni singolo caso. La psicologia particolare del protagonista emergerà piano piano, episodio dopo episodio e ci permetterà di scoprire un uomo completamente disinteressato a fare carriera ma appassionato del suo lavoro, per nulla amante della tecnologia, che non sopporta la vista del sangue e che preferisce passare le sue serate in osteria per riflettere sui casi e trovare a essi una soluzione.

Stucky è un personaggio sui generis, di origini persiane e “italiano quanto basta”, come Giuseppe Battiston ha rivelato - in conferenza stampa - in una delle puntate lui stesso si definirà; è quel poliziotto che non vedremo mai in azione con la pistola in mano, che non ci farà mai saltare sulla sedia per un colpo di scena ma che ci farà riflettere sull’animo umano, sul mondo contemporaneo e postmoderno di un Treviso che verrà raccontata dalle sue piazze alla sua periferia. I casi che l’ispettore Stucky si troverà ad affrontare non saranno il centro e il perno del racconto; non dovremo tirar fuori il nostro intuito da detective per indovinare chi sia l’assassino perché la sua identità sarà subito rivelata. Avremo quindi modo di soffermarci sul modo di fare del nostro protagonista che, come Giuseppe Battiston stesso ha confermato, è un uomo apparentemente fuori contesto ma decisamente calato nella modernità e nella realtà, che lui non rifiuta ma che osserva in silenzio.

Stucky è un uomo dalle poche parole ma che sa ascoltare. È per questo che ama passare il suo tempo in osteria, davanti a un buon bicchiere di vino e in compagnia del suo unico amico, l’oste Secondo, suo consigliere e mentore. Ma è anche per questo che riesce ad avere un rapporto di grande confidenza e di affetto, anzi di maldestra intimità, con il medico legale Marina e con i suoi poliziotti, Guerra e Landrulli, che lo amano ma che a volte faticano a capirlo. Nella Fiction non saranno importanti lo studio del delitto e le procedure per giungere al bandolo della matassa del crimine ma saranno importanti i rapporti umani che Stucky e la sua squadra intrecciaranno con i personaggi – molto spesso ricchi e potenti – che avranno a che fare con la vittima.

Stucky: Ecco i personaggi e il cast della nuova Fiction di Rai2

A fare da spalla all’ispettore Stucky ci saranno:

Marina , interpretata Barbora Bobulova , il medico legale . Marina è una donna forte , determinata e risoluta nel suo lavoro ma meno nella sua vita privata . Con Stucky ci sono alti e bassi e lei raccoglie con dolcezza e premura tutte le stranezze dell’ispettore. I due sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda e si bilanciano a vicenda. Uno è l’opposto dell’altra e Marina potrebbe davvero essere la partner perfetta per Giuseppe ma per il momento rimangono solo amici ;

, interpretata , il . Marina , determinata e ma . Con Stucky ci sono alti e bassi e lei raccoglie con dolcezza e premura tutte le stranezze dell’ispettore. I due sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda e si bilanciano a vicenda. e Marina per Giuseppe ma per il momento ; Secondo , interpretato da Diego Ribon , è l’oste o amico di una vita di Stucky . I due condividono gioie, dolori o più semplicemente pensieri. Secondo dedica sempre del tempo e un piatto speciale all’ispettore, solo per ascoltarlo e dargli consigli . È grazie alle loro chiacchierate che Giuseppe riesce a risolvere alcuni dei suoi casi , anche perché lui in osteria pensa meglio;

, interpretato da , o . I due condividono gioie, dolori o più semplicemente pensieri. Secondo dedica sempre del tempo e un piatto speciale all’ispettore, solo per . È che Giuseppe , anche perché lui in osteria pensa meglio; Ilaria Landrulli e Fabio Guerra, interpretati da Laura Cravedi e Alessio Praticò, sono i due poliziotti che affiancano Stucky. Lei è giovanissima, piena di voglia di fare, precisa e sempre sul pezzo mentre lui è simpatico, ha l’aria sbadata e a volte è inopportuno ma fidata. Sono una strana coppia così come è strano il loro capo, che spesso si dimentica di loro ma che a volte li sottopone a prove inaspettate. Nonostante questo, i due sanno di essere preziosi per Stucky, lo stimano, gli danno retta e sanno che prima o poi lui scoprirà chi è l’assassino.

Stucky, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella prima puntata in onda Stasera su Rai2

Un giovane immigrato magrebino di nome Malik, viene trovato morto sul selciato sotto vada sua. Il ragazzo avrebbe dovuto recarsi all’inaugurazione di una mostra fotografica, promossa dalla ricca famiglia trevigiana degli Zanon, che si occupano anche di un’associazione per ragazzi stranieri, da cui lo stesso Malik è passato. Le prime indagini lasciano pensare che il giovane si sia ucciso ma Stucky capisce subito che qualcosa non quadra e si convince che si tratti di un omicidio. Deciso a scoprire cosa sia successo, si mette subito al lavoro per marcare stretto l’assassino.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.