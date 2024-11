Stucky, Anticipazioni: la Terza Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la terza puntata della Fiction Stucky. Cosa succederà nel nuovo episodio in onda oggi su Rai2?

Questa sera non perdete il nuovo appuntamento con Stucky, la Fiction con Giuseppe Battiston nei panni di un poliziotto sui generis. La terza puntata va in onda questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21.20 su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio di oggi.

Stucky Anticipazioni: ecco cosa succederà nella terza puntata della Fiction di Rai2

Nella terza puntata di Stucky, in onda stasera su Rai2, un’affermata avvocatessa – Giovanna Bastoni – viene trovata morta nel parcheggio del proprio ufficio. Dalle prime indagini emerge che potrebbe trattarsi di una rapina finita male ma Stucky non è per nulla convinto. Tutti gli indizi sembrano portare a una giovane praticante dell’ufficio, con cui Giovanna aveva una relazione. Ma la morte di un falsario fa capire all’ispettore chi è davvero l’assassino.

Stucky: trama della Fiction e quante puntate rimangono

Giuseppe Battiston è protagonista del mercoledì sera di Rai2 con un nuovo personaggio, Stucky.

Stucky è un poliziotto sui generis, che non porta mai con sé la pistola d'ordinanza e che non passa il tempo, a indagare, dentro al suo ufficio in Commissariato. È un uomo poco avvezzo alla tecnologia e molto spesso talmente chiuso in se stesso da diventare difficile da decifrare e da capire anche da chi collabora con lui, come Ilaria Landrulli e Fabio Guerra. Preferisce di gran lunga passare le sue serate in osteria, insieme all'oste Secondo, diventato ormai suo grande amico e dispensatore di preziosi consigli, che aiuta il capo ispettore - il più delle volte - a trovare le soluzioni dei suoi casi. Anche in amore le cose non vanno poi così bene o meglio, vanno e non vanno. La sua relazione con il medico legale Marina non decolla, sebbene entrambi capiscano di provare un grande affetto l'uno per l'altra.

Stucky è un personaggio molto particolare ed è un poliziotto che non ti aspetti. Il suo comportamento strano, quasi lontano dalla realtà, non lo rende però un solitario anzi gli permette di essere un uomo dei suoi tempi, drammaticamente proiettato in una realtà che non sente sua e di cui capisce tutta l'umanità e tutto il dramma.

La Fiction Stucky ci farà compagnia stasera, 13 novembre 2024, e per altri tre appuntamenti.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.