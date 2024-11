Stucky, Anticipazioni: la Seconda Puntata della Fiction con Giuseppe Battiston va in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la seconda puntata della Fiction Stucky. Cosa succederà al poliziotto sui generis interpretato da Giuseppe Battiston? Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo episodio in onda oggi su Rai2.

Nuovo appuntamento con Stucky, la Fiction con Giuseppe Battiston nei panni di un poliziotto sui generis. La seconda puntata va in onda questa sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21.20 su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio di oggi.

Nella seconda puntata di Stucky, intitolata Tiramisù, Giorgio Sartor, un noto imprenditore del settore dolciario, muore durante una battuta di caccia. La ricostruzione dei fatti, fornita dai suoi famigliari, ha però troppe falle per essere vera. Tutti i sospetti convergono su Kristina Ivanova, la giovane moglie straniera della vittima e su Petrov, il suo ex marito. Stucky capisce che c’è sotto qualcosa e non si fa ingannare da quello che, da subito, gli sembra un tentativo molto goffo, di depistaggio.

Stucky: trama della Fiction e quante puntate sono

Giuseppe Battiston è tornato su Rai2 con un poliziotto sui generis, poco d’azione ma capace di scavare nell’animo umano. Stucky è un personaggio molto particolare, un uomo di giustizia che non ama la vista del sangue e che per risolvere i suoi casi non passa le sue giornate nel suo ufficio ma preferisce pensarci e trovare la soluzione, nell’unico luogo in cui si sente davvero a suo agio: in osteria. È là che l’ispettore capo trova la compagnia e i consigli di Secondo, il suo unico e vero amico, che con le sue parole gli fornisce quasi sempre la chiave per trovare l’assassino.

Stucky è un uomo solitario ma non è solo; non ama la tecnologia e si rifiuta di usarla per prendere anche solo appunti. Eppure questo fatto non lo esclude dal contemporaneo. L’ispettore è un uomo di altri tempi nei nostri tempi, capace come nessuno mai, di sondare l’animo umano, quello condizionato dall’ora e da questo momento storico. La sua stranezza non lo rende inviso agli altri e ne sanno qualcosa i poliziotti a lui affidati, Ilaria Landrulli e Fabio Guerra, che stimano il loro capo e lo seguono ovunque lui voglia andare, sicuri che lui abbia sempre ragione. Ma ne sa qualcosa anche Marina, il medico legale con cui Stucky ha una strana – e romantica – relazione mai concretizzata e quasi timida. Marina sa leggere nel profondo l’ispettore e lo apprezza così com’è, un po’ borderline, un po’ particolare ma completamente umano.

La Fiction Stucky ci farà compagnia stasera, 6 novembre 2024, e per altri quattro appuntamenti.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.