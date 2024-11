Stucky, Anticipazioni: La Quinta e Penultima Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete il quinto e penultimo appuntamento con la Fiction Stucky. Cosa succederà nel nuovo episodio in onda oggi su Rai2?

Stasera, 27 novembre 2024, non perdete il quinto e penultimo con Stucky, la Fiction con Giuseppe Battiston. La puntata va in onda alle ore 21.20 su Rai2. Ma cosa succederà nell'episodio intitolato La Cicala e la Formica? Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Stucky Anticipazioni: ecco cosa succederà nella penultima puntata in onda stasera

Nel quinto e penultimo episodio di Stucky, intitolato La Cicala e la Formica, il nostro ispettore dovrà risolvere il caso della morte di Fabio Berrin, un giocatore d’azzardo donnaiolo, morto apparentemente per uno shock anafilattico. L’autopsia rivela però che nel corpo del Berrin sono presenti tracce di un potente pesticida. Gli indizi portano al marito della sua ultima amante, furioso per essere stato lasciato. Stucky si convince però che non sia così e con la sua abilità di leggere nell’animo umano riuscirà, anche stavolta, a far luce sulla verità.

Stucky: trama della Fiction e quante puntate rimangono

Giuseppe Battiston continua a essere il protagonista del mercoledì sera di Rai2. Il suo Stucky ci ha ormai conquistato e dobbiamo ammettere che non immaginavamo mai di incontrare un ispettore capo così particolare. In un mondo televisivo in cui ormai siamo abituati a seguire il giallo, il legal e il thriller, Giuseppe Stucky è un outsider, un uomo quasi fuori dal mondo e dal contesto in cui vive. Non ama la tecnologia, non porta con sé la pistola e a volte si chiude talmente tanto in se stesso, da essere difficile da interpretare persino per la sua squadra, che collabora con lui nella risoluzione dei casi e che ha una grande stima in lui. Sì perché, nonostante tutti queste particolarità, Stucky è in grado non solo di risolvere i casi più complessi - grazie anche alle serate passate insieme a Secondo, il padrone dell'osteria in cui passa la maggior parte delle sue serate - ma è anche capace di sondare l'animo di chiunque abbia davanti. Ciò rende questo personaggio un uomo completamente immerso nei suoi tempi.

Stucky legge l'animo umano e sa ascoltare ma non riesce a dichiarare i suoi sentimenti. È per questo che si ritrova in un limbo - romantico e divertente allo stesso tempo - con Marina, il medico legale, con cui c'è del tenero ma con cui continua a essere solo un buon amico e un confidente.

La Fiction Stucky sta per terminare. L'ultimo appuntamento ci aspetta il prossimo mercoledì 4 dicembre 2024 per il gran finale.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.