Stucky, Anticipazioni: la Quarta Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai2

Stasera non perdete l'appuntamento con la quarta puntata della Fiction Stucky. Cosa succederà nel nuovo episodio in onda oggi su Rai2?

Questa sera, 20 novembre 2024, non perdete il nuovo appuntamento con Stucky, la Fiction con Giuseppe Battiston nei panni di un poliziotto sui generis. La quarta puntata va in onda alle ore 21.20 su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio di oggi.

Stucky Anticipazioni: ecco cosa succederà nella quarta puntata della Fiction di Rai2

I corpi di due giovani tossicodipendenti vengono trovati in un magazzino abbandonato. Un sacchetto di diamanti, ritrovato accanto a loro, li collega a una rapina avvenuta pochi giorni prima nella gioielleria Ballarin di Treviso. Secondo le prime indagini, i due sembrano essersi sparati a vicenda ma Stucky è convinto che questa non sia la soluzione e inizia a indagare partendo proprio dalla gioielleria. Durante le sue investigazioni porta a galla rancori e contrasti mai risolti.

Stucky: trama della Fiction e quante puntate rimangono

Giuseppe Battiston è protagonista del mercoledì sera di Rai2 con un nuovo personaggio, Stucky.

Stucky è un poliziotto molto particolare, quello che non ti aspetti. Non porta mai con sé la pistola d'ordinanza e non passa il suo tempo nell'ufficio del Commissariato. Per trovare la soluzione ai casi preferisce l'osteria di Secondo, suo amico e consigliere. Non ama la tecnologia e questo lo porta alcune volte a isolarsi. Ma Stucky non è per nulla solo e sebbene sembri lontano dalla contemporaneità, è completamente un uomo del suo tempo, capace di capire la fragilità dell'animo umano. Stucky non riesce a farsi nemmeno avanti con l'amore della sua vita, la donna che potrebbe davvero completarlo e capirlo. È per questo che il suo rapporto con Marina non evolve e i due continuano a essere amici.

La Fiction Stucky ci farà compagnia stasera, 20 novembre 2024, e per altri due appuntamenti.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.