Stucky, Anticipazioni: L'Ultima Puntata va in onda stasera su Rai2

Non perdete l'ultimo appuntamento con Stucky. Il gran finale della serie TV con Giuseppe Battiston va in onda questa sera, 4 dicembre 2024, su Rai2. Ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato "A Cuore Aperto".

Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, va in onda, alle ore 21.20 su Rai2, l’ultimo appassionante episodio di Stucky. Si concludono le indagini del poliziotto più particolare della TV, interpretato da Giuseppe Battiston. Quello di oggi sarà il gran finale della serie TV che ci ha fatto compagnia ogni mercoledì dallo scorso 30 ottobre. Ma cosa succederà nell’ultimo episodio intitolato A Cuore Aperto.

Stucky: Ultimo appuntamento con il poliziotto sui generis di Rai2

Stucky è stata una piacevole scoperta. Giuseppe Battiston ha interpretato un personaggio che non aspettavamo, anzi un poliziotto che non ci aspettavamo. La serie TV, partita lo scorso 30 ottobre 2024, si avvia alla sua conclusione e lo fa con un ultimo episodio ricco di colpi di scena. Giuseppe Stucky ci mancherà molto. Sentiremo la mancanza di questo ispettore capo a volte poco loquace e molto poco avvezzo alla tecnologia ma capace, con la sua sensibilità e con la sua empatia, di sondare l’animo umano e risolvere così i casi. Ci mancheranno anche le sue serate passate nell’osteria di Secondo, dove molte volte sono arrivate le soluzioni agli intrighi in cui lui e la sua squadra sono stati coinvolti. Avremo anche nostalgia dei suoi colloqui con Marina e del suo rapporto così delicato con il medico legale, di cui è palesemente innamorato ma a cui non riesce a dichiararsi. Insomma di Stucky ci mancherà tutto e speriamo in una seconda stagione per il prossimo autunno.

Stucky Anticipazioni: ecco cosa succederà nell’ultima puntata in onda il 4 dicembre 2024

Nell’ultima puntata di Stucky, in onda stasera – 4 dicembre 2024 – in prima serata su Rai2, la brillante chirurga Camilla Masiero viene trovata senza vita nel proprio appartamento. La causa, apparentemente, sembra soffocamento dal gas. Dalle prime indagini si suppone che la dottoressa si sia suicidata ma Stucky non è per nulla convinto e inizia a indagare sulla vita della giovane, sui suoi rapporti con in colleghi ma anche sul perché, la sera della morte, abbia interrotto bruscamente il turno in ospedale. Il nostro ispettore capo scoprirà delle verità nascoste che gli daranno modo di inchiodare l’assassino e risolvere il caso.

Stucky va in onda il mercoledì in prima serata su Rai2.