Stop a Io Sono Farah, If you Love si allunga: Ecco le novità del palinsesto delle Soap di Canale5 per Ferragosto

Anticipazioni TV

Io Sono Farah verrà messo in pausa, mentre If you Love si allungherà. Scopriamo insieme nel dettaglio come sta per cambiare il palinsesto Mediaset per la settimana di Ferragosto!

È in arrivo un cambio di palinsesto per Canale 5. In vista della settimana di Ferragosto, i vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa Io Sono Farah e di mandare in onda due puntate di If you Love. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla programmazione di Canale 5 a partire da domani, lunedì 11 agosto 2025.

Io Sono Farah: Stop dall'11 al 15 agosto 2025

Io Sono Farah, la soap opera turca che ha per protagonista l'amata attrice Demet Ozdemir, va in onda nel daytime di Canale 5 da lunedì 28 luglio 2025. L'avvincente e commovente storia di Farah e del figlioletto malato, Kerim, sta appassionando i telespettatori italiani, e gli ottimi ascolti ne sono una conferma. Per questo motivo, i vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa Io Sono Farah per evitare che i tanti fedelissimi che saranno in vacanza nella settimana di Ferragosto - e quindi presumibilmente non davanti al televisore - si perdano le nuove puntate.

Io sono Farah in pausa, If you Love si allunga

Nella settimana che va da lunedì 11 a venerdì 15 agosto 2025, Mediaset ha sospeso la messa in onda di Io Sono Farah. In compenso, andranno in onda due puntate di If you Love, la nuova soap turca con Kerem Bursin. If you Love verrà trasmessa dalle 15:15 alle 17:15 subito dopo Forbidden Fruit e prima de La forza di una donna, la cui messa in onda, dunque, è garantita, fatta eccezione per venerdì 15 agosto 2025. Il giorno di Ferragosto, infatti, le sole soap che andranno in onda su Canale 5 saranno Beautiful (in replica) e La forza di una donna. Per poter scoprire che cosa accadrà nella movimentata e travagliata vita di Farah, invece, dovremmo aspettare lunedì 18 agosto 2025, giorno in cui Io Sono Farah dovrebbe tornare a tenerci compagnia su Canale 5.

Io Sono Farah: Dove siamo rimasti...

Nell'ultima puntata andata in onda di Io Sono Farah prima di questa piccola pausa, abbiamo visto Farah smettere di riporre anche solo un briciolo di fiducia in Mehmet: tuttavia, quando ha scoperto che il suo Paese sta chiedendo il suo rimpatrio, ha deciso di collaborare con la polizia. Intanto, lei ed il piccolo Kerim si sono trasferiti nell'appartamento di Tahir, il quale sembrava avere un solo obiettivo: tenerli al sicuro. In seguito, però, Tahir è venuto a sapere che Yasemin ha detto agli agenti che la donna che si è gettata fuori dall'auto in corsa è Farah; allora, ha spinto quest'ultima a confessare. Dato che Farah continuava a tenere la bocca chiusa, il malvivente ha dovuto dirle di aver assistito alla sua telefonata con il commissario. Farah ha provato a spiegargli le sue ragioni, ma Tahir, furioso, l'ha mandata via. Per finire, dopo aver tentato senza successo di convincere Kaan ad espatriare, Vera ha affrontato la protagonista e le ha proposto un aiuto concreto in cambio del suo silenzio. Farah era molto confusa, ed è stata avvicinata da Tahir. Nelle prossime puntate, i due riusciranno finalmente a fare pace?