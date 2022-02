Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 18 Febbraio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La leggenda del pianista sull'oceano, Mine, Transporter: Extreme, Brivido nella notte. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il cantante mascherato, NCIS e NCIS: Hawai'i, Frieden - Il prezzo della pace, Fosca Innocenti, Propaganda Live, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 18 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La leggenda del pianista sull'oceano, Mine, Transporter: Extreme, Brivido nella notte, La tua pelle o la mia, PPZ - Pride and Prejudice and Zombies, La cugina, Miss Detective.

Tutti i Film questa sera in TV:

La leggenda del pianista sull'oceano , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film drammatico del 1998 di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson, Eamon Geoghegan, Easton Gage, Cory Buck, Sydney Cole, Vernon Nurse e Heathcote Williams.

, il in onda : film drammatico del 1998 di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson, Eamon Geoghegan, Easton Gage, Cory Buck, Sydney Cole, Vernon Nurse e Heathcote Williams. Mine , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film thriller del 2016 di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer.

, il in onda : film thriller del 2016 di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer. Transporter: Extreme , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs, François Berléand, Raymond Tong, George Kapetan, Jeff Chase, Gregg Weiner, Serafin Falcon, Annalynne e Adam Faldetta.

, il in onda : film azione del 2005 di Louis Leterrier, con Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng, Keith David, Hunter Clary, Shannon Briggs, François Berléand, Raymond Tong, George Kapetan, Jeff Chase, Gregg Weiner, Serafin Falcon, Annalynne e Adam Faldetta. La tua pelle o la mia , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film guerra del 1965 di Frank Sinatra, con Frank Sinatra, Clint Walker, Tommy Sands, Brad Dexter, Tony Bill, Tatsuya Mihashi, Takeshi Katô, Richard Bakalyan e Sammy Jackson.

, il in onda : film guerra del 1965 di Frank Sinatra, con Frank Sinatra, Clint Walker, Tommy Sands, Brad Dexter, Tony Bill, Tatsuya Mihashi, Takeshi Katô, Richard Bakalyan e Sammy Jackson. Brivido nella notte , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film giallo del 1971 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills, John Larch, Jack Ging, James McEachin, Don Siegel, Irene Hervey e Clarice Taylor.

, il in onda : film giallo del 1971 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills, John Larch, Jack Ging, James McEachin, Don Siegel, Irene Hervey e Clarice Taylor. PPZ - Pride and Prejudice and Zombies , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, horror, thriller, sentimentale del 2016 di Burr Steers, con Lily James, Lena Headey, Sam Riley, Matt Smith, Douglas Booth, Charles Dance, Jack Huston, Aisling Loftus, Bella Heathcote, Emma Greenwell, Suki Waterhouse, Sally Phillips e Morfydd Clark.

, il in onda : film commedia, horror, thriller, sentimentale del 2016 di Burr Steers, con Lily James, Lena Headey, Sam Riley, Matt Smith, Douglas Booth, Charles Dance, Jack Huston, Aisling Loftus, Bella Heathcote, Emma Greenwell, Suki Waterhouse, Sally Phillips e Morfydd Clark. La cugina , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo : film commedia, drammtico, erotico del 1974 di Aldo Lado, con Massimo Ranieri, Dayle Haddon, Loredana Martínez, Laura Betti, Stefania Casini, Francesca Romana Coluzzi, Christian De Sica, Jole Fierro e Stefano Oppedisano.

, il in onda : film commedia, drammtico, erotico del 1974 di Aldo Lado, con Massimo Ranieri, Dayle Haddon, Loredana Martínez, Laura Betti, Stefania Casini, Francesca Romana Coluzzi, Christian De Sica, Jole Fierro e Stefano Oppedisano. Miss Detective, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia, azione del 2000 di Donald Petrie, con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson, Melissa De Sousa, John DiResta, Wendy Raquel Robinson e Heather Burns.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: