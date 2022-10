Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 29 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Battaglia di Hacksaw Ridge, Sing, Il Giustiziere della Notte - Death Wish, Il grande passo, IT: Capitolo 2. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, Blue Bloods, Sapiens - Un solo pianeta, Tu Si Que Vales.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 29 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Rambo: La Battaglia di Hacksaw Ridge, Sing, Il Giustiziere della Notte - Death Wish, Il grande passo, IT: Capitolo 2, Solo per vendetta, L'usignolo e l'allodola, Roma ore 11, La scorta, Into the Sun, King Kong

La Battaglia di Hacksaw Ridge , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4: film drammatico, guerra del 2016 di Mel Gibson, con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Richard Roxburgh.

Sing, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1: film animazione, commedia, musciale del 2016 di Garth Jennings, con le voci originali di Matthew McConaughey, Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Scarlett Johansson, John C. Reilly e Tori Kelly.

Il Giustiziere della Notte - Death Wish, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4: film drammatico, azione, thriller del 2018 di Eli Roth, con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton, Mike Epps, Len Cariou, Kimberly Elise, Beau Knapp e Ronnie Gene Blevins.

Il grande passo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film commedia del 2019 di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Camilla Filippi, Roberto Citran, Teco Celio, Francesco Roder, Luisa De Santis, Vitaliano Trevisan, Ludovica Modugno e Pascal Zullino.

Solo per vendetta, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film drammatico, thriller del 2011 di Roger Donaldson, con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau, Xander Berkeley, Joe Chrest, David Jensen e Mike Pniewski.

IT: Capitolo 2, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2: film thriller, horror del 2019 di Andy Muschietti, con Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Jess Weixler, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Will Beinbrink, Xavier Dolan, Teach Grant e Kate Corbett.

L'usignolo e l'allodola, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo: film erotico del 1977 di Sigi Rothemund, con Jean-Claude Bouillon, Sylvia Kristel, Terry Torday, Ekkehardt Belle e Gisela Hahn.

Roma ore 11, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia: film drammatico del 1951 di Giuseppe De Santis, con Lucia Bosé, Carla Del Poggio, Maria Grazia Francia, Delia Scala, Elena Varzi, Lea Padovani, Raf Vallone, Massimo Girotti, Paolo Stoppa, Armando Francioli, Paola Borboni, Irène Galter, Eva Vanicek, Checco Durante, Alberto Farnese, Mino Argentieri, Renata Ciaffi, Maria Ammassari e Anna Maria Zigno.

La scorta, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film drammatico del 1993 di Ricky Tognazzi, con Claudio Amendola, Enrico Lo Verso, Carlo Cecchi, Ricky Memphis, Tony Sperandeo, Ugo Conti, Lorenza Indovina, Francesca D'Aloja, Leo Gullotta, Angelo Infanti, Rita Savagnone, Giovanni Alamia, Luigi Maria Burruano, Giacinto Ferro, Nunzia Greco, Guia Jelo, Giovanni Pallavicino, Benedetto Raneli e Francesco Siciliano.

Into the Sun, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 2005 di Mink, con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton, Juliette Marquis, Ken Lo, Kosuke Toyohara, Akira Terao, Eve Masatoh, Pace Wu, Chiaki Kuriyama, Kanako Yamaguchi, Namihiko Ohmura, Daisuke Honda, Roy Oguri, Vikrom Suebsaeng, Shoji Oki, Kairi Narita e Sokyu Fujita.

, il in onda : film azione del 2005 di Mink, con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton, Juliette Marquis, Ken Lo, Kosuke Toyohara, Akira Terao, Eve Masatoh, Pace Wu, Chiaki Kuriyama, Kanako Yamaguchi, Namihiko Ohmura, Daisuke Honda, Roy Oguri, Vikrom Suebsaeng, Shoji Oki, Kairi Narita e Sokyu Fujita. King Kong, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film avventura del 2005 di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler, Lobo Chan, Thomas Kretschmann, Evan Parke, Colin Hanks, John Sumner, David Dengelo, Stephen Hall, Richard Kavanagh, Troy O'Kane, Crawford Thomson, Jarl Benzon, T.M. Bishop, Sandro Kopp e Lorraine Ashbourne.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: