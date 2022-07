Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 13 Luglio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Appena un minuto, Blade Runner, Secretary, Autobahn - Fuori controllo, Cattivi vicini 2 Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: SuperQuark, Speciale Chi l'ha visto?, La strada del silenzio, Chicago Fire, Atlantide Album - Storie di uomini e di mondi, Chi vuole sposare mia mamma?.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 13 Luglio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Appena un minuto, Blade Runner, Secretary, Autobahn - Fuori controllo, Cattivi vicini 2, 10 regole per fare innamorare, L'intruso, Absolute Zero, Matrimonio alle Bahamas.

Tutti i Film questa sera in TV:

Appena un minuto , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2019 di Francesco Mandelli, con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Herbert Ballerina, Loretta Goggi, Massimo Wertmüller, Mirko Frezza, Ninni Bruschetta, Carolina Signore, Francesco Mura, Enzo Garinei, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Galina Korodov, Massimo Morico, Marco Tardelli e J-Ax.

, il in onda : film commedia del 2019 di Francesco Mandelli, con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Herbert Ballerina, Loretta Goggi, Massimo Wertmüller, Mirko Frezza, Ninni Bruschetta, Carolina Signore, Francesco Mura, Enzo Garinei, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Galina Korodov, Massimo Morico, Marco Tardelli e J-Ax. Blade Runner , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film fantascienza del 1982 di Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, Williams Sanderson, Brion James, Joe Turkell, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin Thompson, John Edward Allen, Hy Pike e Kimiro Hiroshige.

, il in onda : film fantascienza del 1982 di Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, Williams Sanderson, Brion James, Joe Turkell, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin Thompson, John Edward Allen, Hy Pike e Kimiro Hiroshige. 10 regole per fare innamorare , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia del 2012 di Cristiano Bortone, con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, Giulio Berruti, Pietro Masotti, Fatima Trotta, Piero Cardano, Cinzia Mascoli e Giorgio Verduci.

, il in onda : film commedia del 2012 di Cristiano Bortone, con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, Giulio Berruti, Pietro Masotti, Fatima Trotta, Piero Cardano, Cinzia Mascoli e Giorgio Verduci. Secretary , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su La7D : film drammatico del 2002 di Steven Shainberg, con Maggie Gyllenhaal, James Spader, Jeremy Davies, Patrick Bauchau, Stephen McHattie, Oz Perkins, Jessica Tuck, Sabrina Grdevich, Julene Renee, Lily Knight, Lesley Ann Warren, Lacey Kohl, Mary Joy, Amy Locane e Michael Mantell.

, il in onda : film drammatico del 2002 di Steven Shainberg, con Maggie Gyllenhaal, James Spader, Jeremy Davies, Patrick Bauchau, Stephen McHattie, Oz Perkins, Jessica Tuck, Sabrina Grdevich, Julene Renee, Lily Knight, Lesley Ann Warren, Lacey Kohl, Mary Joy, Amy Locane e Michael Mantell. Absolute Zero , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film fantascienza, thriller del 2006 di Robert Lee, con Jeff Fahey, Erika Eleniak, Bill Dow, Jessica Amlee, Michael Ryan e Fred Ewanuick.

, il in onda : film fantascienza, thriller del 2006 di Robert Lee, con Jeff Fahey, Erika Eleniak, Bill Dow, Jessica Amlee, Michael Ryan e Fred Ewanuick. Matrimonio alle Bahamas , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 2007 di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Lodovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt e Luigi Petrazzuolo.

, il in onda : film comico, commedia del 2007 di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Lodovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt e Luigi Petrazzuolo. Autobahn - Fuori controllo , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2016 di Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz.

, il in onda : film azione, thriller del 2016 di Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz. Cattivi vicini 2, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2016 di Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz, Selena Gomez, Dave Franco, Lisa Kudrow, Carla Gallo, Ike Barinholtz e Clara Mamet.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: