La strada del silenzio, da stasera su Canale 5 la serie thriller sul rapimento misterioso di alcuni bambini

Anticipazioni TV

Parte stasera su Canale 5 in prima serata la serie La strada del silenzio, incentrata su un misterioso rapimento di un gruppo di bambini: ma qual è la premessa precisa di questa serie greca?

Parte in prima serata il 13 luglio su Canale 5 la serie thriller La strada del silenzio, un'apprezzata produzione greca che a Cannes aveva attratto l'interesse di diversi network, ed è poi stata acquisita da Mediaset per il territorio italiano. I 13 episodi, scritti da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, sono stati girati tra Atene ed Eleusi, nell'Attica occidentale. La produzione si propone di puntare alla qualità delle serie Netflix, con un occhio all'atmosfera dei gialli scandinavi che vanno sempre più di moda. Ma qual è la trama di La strada del silenzio?

La strada del silenzio, di cosa parla la serie su Canale 5

In una piccola comunità locale in Grecia, uno scuolabus scompare nel nulla. A bordo c'erano nove bambini, tra i figli delle famiglie più rinomate della zona: insieme ai piccoli sono scomparsi anche l'autista del mezzo e un assistente. Ma cosa è successo? Per la polizia è un rapimento di gruppo, ma le cose non sono mai così semplici.

La situazione di massima tensione fa venire a galla intrighi e sospetti in quelle che sembravano vite perfette e normali, ma invece inevitabilmente nascondono ossessioni e vite segrete: la comunità si troverà di fronte un percorso di espiazione collettivo, col miraggio di una redenzione. Un evento come questo mette le persone di fronte ai propri demoni, e testimone di tutto questo, nonché uno dei principali protagonisti dell'indagine, sarà un giornalista. Quale sarà la verità dietro questa vicenda che riecheggia l'inquietante fiaba del Pifferaio di Hamelin?

La strada del silenzio è interpretato da Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas e Myrto Alikaki.