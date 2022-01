Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 27 Gennaio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Quando le mani si sfiorano, Il Disertore, L'Agenzia dei Bugiardi, Harry Potter e il calice di fuoco, Schindler's List, Triple Threat, Hannah Arendt. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: DOC - Nelle tue mani 2, Il testimone di Pif: "Giulio Reggeni", Cronache dalla Shoah. Filastrocche della nera luce.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 27 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Quando le mani si sfiorano, Il Disertore, L'Agenzia dei Bugiardi, Harry Potter e il calice di fuoco, Schindler's List, Hannah Arendt, Snitch - L'infiltrato, Triple Threat, Lo Stato contro Fritz Bauer, Wimbledon, Tartarughe Ninja 2 - Fuori dall'ombra, Taxxi, Tutta colpa di Freud, Codice Mercury, Un'occasione da Dio.

Tutti i Film questa sera in TV:

Quando le mani si sfiorano , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 : film drammatico, sentimentale, guerra del 2018 di Amma Asante, con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Will Attenborough, Lucy Russell e Simon Harrison.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: