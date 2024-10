Sempre al tuo fianco: stasera su Rai 1 l'ultima puntata della serie sulla Protezione Civile

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1, va in onda il finale di stagione di Sempre al tuo fianco, la serie con protagonista Ambra Angiolini dedicata alla Protezione Civile. Ecco le anticipazioni.

Siete pronti per la sesta e ultima puntata di Sempre al tuo fianco, la serie sulla Protezione Civile che ci ha tenuto compagnia per 5 settimane con Ambra Angiolini, Andrea Bosca e Tecla Insolia?

L'appuntamento con il finale di stagione è per questa, in prima serata, su Rai 1, e se i personaggi che ci sono ormai tanto cari sono inventati, le emergenze di cui si deve occupare Sara Nobili con la sua squadra sono ispirate a fatti realmente accaduti.

La regia di sempre al tuo fianco è di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, e nella serie recitano anche Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Alessandro Tedeschi, Gaia Messerklinger, Luigi Fedele e Thomas Trabacchi. La sceneggiatura è di Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta, e la vicenda si svolge principalmente tra Roma e l'isola di Vulcano, dove Sara, che è prima di tutto vulcanologa, ha vissuto insieme all'ex marito Massimo e alla figlia Marina.

Sempre al tuo fianco: anticipazioni della sesta e ultima puntata

Anche il finale di stagione di Sempre al tuo fianco si compone di due episodi: Una strana atmosfera e La resa dei conti.

Una strana atmosfera

Victor decide finalmente di costituirsi e Sara, Canovi e Ginevra gli promettono di stargli vicino e sostenerlo. Sara si reca a Vulcano per l'inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e porta con sé Renato. Per Massimo vederli insieme è un duro colpo, e lo scontro fra i 2 uomini è inevitabile. Sara, tuttavia, si sente molto turbata e pensa che la strana inquietudine che avverte sia legata ai ricordi di infanzia sull'isola. memorie che, per la prima volta, condivide con Renato. Nel frattempo, Marina e Federico si godono il loro amore, ma quando si appartano in un luogo isolato, lo Stromboli si risveglia.

La resa dei conti

A Stromboli viene attivato il piano d'emergenza per le eruzioni. Mentre Sara si dà da fare per proteggere la popolazione locale e i turisti, riceve una telefonata da Marina, che le comunica di essere sprofondata in un sentiero molto vicino alle bocche del vulcano. Sara ripensa a suo padre che è morto proprio su uno di quei sentieri e si fa prendere dal panico. Massimo e Renato decidono di mettere da parte l'astio reciproco e si avviano alla ricerca di Marina. Per fortuna la ragazza viene salvata. Mentre Federico prende il posto di Victor nella Protezione Civile, Sara e Renato decidono di andare a convivere. Marina, invece, parte come volontaria per una missione umanitaria.